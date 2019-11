Cernusco, in 210 alla gita ad Aosta con i Bagai di binari

La trasferta si è tenuta domenica: quattro i pullman partiti da Cernusco

CERNUSCO – Ottima partecipazione alla gita ad Aosta organizzata dall’associazione I bagai di binari. Quattro i pullman (per un totale di 210 persone) partiti ieri mattina, domenica, da Cernusco alla volta del capoluogo della Val d’Aosta per gustare l’atmosfera natalizia e le bellezze artistiche e storiche della città. L’iniziativa ha avuto una finalità benefica a favore dell’associazione Il Granaio, presente anche con il presidente Costantino Scopel. L’occasione è servita anche per presentare le prossime iniziative del sodalizio cernuschese, tra cui l’appuntamento di sabato 30 novembre alle 17 nella sala mostre di piazza Vittoria con le premiazioni della quarta edizione di “ProgettiAmo insieme. Ti aiutiamo a crescere”.