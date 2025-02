Cernusco, nuova scuola per adulti: sabato 1° marzo l’inaugurazione

L’inaugurazione della nuova sede, allestita nei locali di piazza della Vittoria, avverrà sabato 1° marzo alle 10.30

Attiva una nuova scuola del Cpia, centro d’istruzione provinciale adulti

CERNUSCO LOMBARDONE – Corsi di lingua italiana e di scuola media, senza dimenticare quelli di lingua inglese, i percorsi professionalizzanti e i servizi di facilitazione digitale. E’ quanto si potrà trovare nella nuova scuola del centro d’istruzione provinciale adulti, Cpia, che verrà inaugurato sabato 1° marzo alle 10.30 nella sede di piazza della Vittoria.

L’iniziativa si deve agli sforzi congiunti messi in atto dall’Istituzione scolastica e dall’Amministrazione Comunale, decisi nel promuovere la nascita di una nuova scuola degli adulti, convinti che l’apprendimento continuo e permanente sia la chiave di volta nella società del Terzo millennio per garantire la cittadinanza attiva e l’occupabilità.

“Ogni giorno assistiamo a cambiamenti epocali che investono il nostro tessuto produttivo e la fruizione di tutti i servizi di cittadinanza oggi passa attraverso l’acquisizione di competenze informatiche senza le quali non è nemmeno più possibile consultare il proprio fascicolo sanitario personale. Per questi motivi è importate la scuola degli adulti che promuove la conoscenza delle lingue, facilita l’accesso ai servizi informatici, consolida quelle competenze base di cittadinanza necessarie per essere cittadini europei” spiega il dirigente scolastico Renato Cazzaniga.

Non solo. Nella sede di piazza della Vittoria, a breve, aprirà uno sportello di facilitazione digitale dove sarà possibile per i cittadini ottenere gratuitamente lo Spid e essere aiutati nell’accesso ai servizi digitali.

Il programma della cerimonia di inaugurazione prevede, alle 10.30, un saluto di benvenuto in musica da parte della banda comunale, a cui seguirà il taglio del nastro affidato al sindaco Gennaro Toto, al dirigente scolastico Renato Cazzaniga, al Provveditore Adamo Castelnuovo e a tutti gli utenti del servizio. Sarà poi possibile visitare la scuola e conoscere le tante attività formative proposte. Seguirà rinfresco.

“Ringraziamo sentitamente il primo cittadino che ha tenacemente lavorato per dare al paese di Cernusco Lombardone e ai territori limitrofi una nuova scuola, rivitalizzando il Centro storico e la vita cittadina. Ringraziamo inoltre il vicesindaco Renata Valagussa che ci ha seguito passo per passo per rendere funzionali gli spazi scolastici. Ringraziamo anche l’intera amministrazione comunale e la Banda Comunale che hanno aiutato e accompagnato la nascita della nuova sede del Cpia “F. De Andrè”. Un grande grazie va anche agli alpini di Cernusco Lombardone che hanno sostenuto nell’organizzazione di questa bellissima giornata e gli insegnanti del Cpia che ogni giorno lavorano sul territorio per rendere effettivi i diritti di cittadinanza e per favorire l’occupabilità del nostro territorio”.