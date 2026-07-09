CFPA Casargo, maturità da applausi: promossi tutti i 24 studenti, Irene Invernizzi conquista il 100 e lode

Ottimi risultati all’Esame di Stato per il quinto anno dell’istituto alberghiero

Il presidente Silverij: “Un percorso che apre le porte al lavoro, agli ITS Academy e all’università”

CASARGO – Maturità da incorniciare per il CFPA di Casargo, dove tutti i 24 studenti del quinto anno hanno superato con successo l’Esame di Stato conseguendo il diploma. Tra loro spicca il risultato di Irene Invernizzi, che ha ottenuto il prestigioso 100 e lode, coronando un percorso di eccellenza.

Un esito che premia l’impegno degli studenti e il lavoro svolto dal corpo docente, confermando la qualità di un’offerta formativa che rappresenta un punto di riferimento nel panorama della formazione professionale alberghiera.

Il CFPA di Casargo è infatti tra i pochi istituti alberghieri convittuali italiani a offrire agli studenti la possibilità di frequentare il quinto anno e sostenere l’Esame di Stato, conseguendo un diploma che consente l’accesso all’università, agli ITS Academy e ai percorsi di alta formazione, oltre a favorire un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Un modello formativo che, dal 2010 – anno di attivazione del quinto anno – ha già consentito a numerosi diplomati di proseguire gli studi o intraprendere carriere qualificate. Alcuni ex studenti lavorano oggi nel settore dell’HACCP e della sicurezza alimentare, altri sono impiegati in importanti aziende del comparto alimentare, mentre diversi hanno scelto di frequentare corsi universitari nelle discipline della nutrizione, delle tecnologie alimentari e della qualità.

“Il quinto anno rappresenta una scelta strategica per il futuro dei nostri ragazzi – commenta il presidente del CFPA, Francesco Maria Silverij –. La formazione professionale offre competenze immediatamente spendibili nel miondo del lavoro, ma allo stesso tempo non preclude alcuna strada. Chi lo desidera può continuare a studiare e costruire il proprio percorso fino all’università”.

Il risultato ottenuto dai 24 maturandi conferma ancora una volta l’efficacia di un percorso che coniuga preparazione tecnica, crescita personale e concrete opportunità per il futuro.