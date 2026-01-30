Charity dinner Stelle Manzoniane: raggiunti gli obiettivi solidali

I fondi raccolti con le Stelle Manzoniane hanno superato le previsioni iniziali

Con l’incasso della charity dinner sostenute circa 60 prestazioni sanitarie gratuite e tre interventi per bambini cardiopatici

BOSISIO PARINI – La raccolta solidale delle Stelle Manzoniane ha permesso di raggiungere e superare gli obiettivi fissati da Croce Verde Bosisio, traducendosi in un sostegno concreto a due progetti in ambito sanitario e sociale. Grazie all’incasso della charity dinner dello scorso 10 dicembre, superiore alle previsioni iniziali, sono state finanziate visite mediche gratuite e garantiti tre interventi salvavita a favore di bambini cardiopatici.

Come comunicato da Croce Verde Bosisio, i fondi raccolti hanno consentito di erogare il controvalore di circa 60 prestazioni sanitarie attraverso Banca delle Visite, proseguendo un percorso di collaborazione avviato quattro anni fa, e di sostenere il progetto QuindiCiSiamo di Mission Bambini, rendendo possibili cure salvavita per tre minori.

“Le presenze record alla charity dinner ci hanno permesso di andare oltre gli obiettivi che ci eravamo prefissati – ha dichiarato il presidente di Croce Verde Bosisio, Filippo Buraschi –. Siamo molto soddisfatti e ringraziamo le Stelle Manzoniane per la partecipazione e la vicinanza dimostrata nei confronti dei progetti proposti”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Michela Dominicis, presidente di Banca delle Visite Ets, che ha sottolineato come la collaborazione con Croce Verde Bosisio abbia consentito di raggiungere numerose persone in situazioni di fragilità, spesso penalizzate da difficoltà di accesso a visite ed esami, soprattutto nei territori lontani dai grandi centri urbani.

Attraverso un sistema solidale ispirato al “caffè sospeso”, Banca delle Visite trasforma le donazioni in prestazioni sanitarie gratuite per chi non può permettersi cure private o attendere i tempi del servizio sanitario pubblico. In provincia di Lecco, Croce Verde Bosisio opera come Amico Point del progetto, offrendo un supporto capillare sul territorio.

Il sostegno a Mission Bambini ha invece permesso di finanziare interventi chirurgici salvavita nell’ambito del progetto QuindiCiSiamo. “Ringrazio di cuore la Croce Verde per la bellissima serata e per il grande risultato raggiunto – ha affermato Marco Galbiati, ideatore del progetto –. È emozionante vedere quante persone credono in queste iniziative”.

Chiara Parisi di Mission Bambini ha infine evidenziato il valore della collaborazione, sottolineando come il contributo delle Stelle Manzoniane abbia rafforzato l’impegno a favore dei bambini cardiopatici nei contesti più fragili.