Che spettacolo la Valma Street Block: vincono Davide Lombardi e Frida Bolis

La manifestazione, giunta alla decima edizione, si è tenuta oggi, sabato, a Valmadrera

Dal 2016 un appuntamento imperdibile per gli amanti del boulder

VALMADRERA – Davide Lombardi e Frida Bolis: sono loro i vincitori della decima edizione della Valma Street Block, la gara di arrampicata urbana che si è tenuta questo pomeriggio, sabato 11 aprile, diventata ormai un appuntamento fisso della manifestazioni sportive della città.

Promossa dal 2016 sempre a Valmadrera fatta eccezione per due edizioni a Civate, l’iniziativa vede in cabina di regia Cai e Osa Valmadrera, in collaborazione con Avis e con il patrocinio dei Comuni di Valmadrera e Civate. I protagonisti veri sono stati gli oltre 450 partecipanti che si sono sfidati nel parco giochi verticale, un vero e proprio paradiso per gli amanti del boulder, creato in 5 zone del paese, tra cui le scuole elementari, il centro logistico, il centro Fatebenefratelli, la piazza del cinema e il centro paese, che sarà la zona principale.

La gara ha preso avvio alle 12.30 e si è protratta fino alle 18, dando poi spazio alle finali che hanno visto affrontarsi in una prova a tempo i sei atleti per categoria – femminile e maschile – che sono riusciti a chiudere più blocchi.

In gara tra gli uomini Stefano Parzani, Daniele Preti, Renato Cotta, Ivan Scotti, Masgud Sadaghi e Davide Lombardi mentre tra le donne Frida Bolis, Federica Califano, Francesca Grassi, Alessia Gatti, Anna Pesenti e Alice Colleoni.

Al termine le premiazioni alla presenza anche del sindaco Cesare Colombo.

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