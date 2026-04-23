Chiusura ponte di Brivio: ecco le modifiche alle linee dei bus

Interessate due linee: la D185 (Celana-Olgiate Molgora) e la C146 (Merate-Cisano-Bergamo)

I nuovi orari entreranno in vigore il 4 maggio, primo giorno di chiusura del ponte

BRIVIO – Il ponte di Brivio lungo la strada statale 342 Briantea sarà interessato da lavori di riqualificazione strutturale che ne comporteranno la chiusura da lunedì 4 maggio per una durata di circa 15 mesi. La gestione della strada e del ponte e l’esecuzione dei lavori programmati sono in capo ad Anas Spa.

La Provincia di Lecco ha svolto un’attività di coordinamento delle Agenzie del trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese e di Bergamo, assicurando il confronto tra i soggetti coinvolti attraverso diversi incontri con la Provincia di Bergamo, i Comuni di Brivio e di Cisano Bergamasco, l’Agenzia Tpl di Como Lecco e Varese e di Bergamo, le tre ditte, Asf Autolinee Srl – Arriva Italia Srl – Autoservizi Locatelli, che svolgono il servizio di trasporto pubblico transitando sul ponte di Brivio.

Attualmente transitano sul ponte di Brivio due linee di trasporto pubblico, la D185 (Celana-Olgiate Molgora) gestita da Arriva Italia Srl e la C146 (Merate-Cisano-Bergamo) gestita da Asf Autolinee Srl.

Con la chiusura del ponte, entrambe le linee prolungheranno il percorso di circa 12 chilometri, attraversando l’Adda mediante il ponte Cesare Cantù a Olginate; la deviazione comporterà un aumento dei tempi di percorrenza stimato tra i 30-40 minuti.

Le aziende di trasporto interessate hanno conseguentemente modificato il proprio programma di esercizio, adeguando i tragitti e rimodulando gli orari; i nuovi orari entreranno in vigore il 4 maggio, primo giorno di chiusura del ponte.

NUOVI ORARI LINEA D185

NUOVI ORARI LINEA C146

La Provincia di Lecco ha accolto le richieste dei Comuni del Meratese di potenziare il servizio sostitutivo con autobus già attivo a seguito della chiusura ferroviaria sulle linee Milano Porta Garibaldi-Bergamo (via Carnate) e Lecco-Bergamo. Sono pertanto in corso interlocuzioni con Regione Lombardia per adottare questa soluzione, che consentirebbe agli studenti di ridurre in modo significativo i tempi di percorrenza nel tragitto casa-scuola e viceversa.

Inoltre, la Provincia di Lecco ha assunto il compito di informare i Comuni interessati, trasmettendo i nuovi orari di esercizio del trasporto pubblico locale così da garantire la più ampia diffusione e contribuire a mitigare e fronteggiare le inevitabili criticità che si ripercuoteranno sulla mobilità a seguito della chiusura del ponte di Brivio per lavori indispensabili e non più rinviabili.