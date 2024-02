Cimitero Mandello: al via l’impermeabilizzazione dell’area colombari

I lavori inizieranno lunedì 11 marzo, costeranno meno di 100 mila euro

“Intervento necessario a ridare decoro a questa parte del cimitero”

MANDELLO – Inizieranno prima di metà marzo i lavori per la nuova impermeabilizzazione dell’area dei colombari del cimitero di Mandello.

Un intervento atteso da tanto tempo che vedrà il rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione nella parte esterna e il rifacimento del soffitto della parte interrata. Dal costo complessivo di poco meno di 100.000 euro, prenderà avvio lunedì 11 marzo.

Saranno interdetti fino a fine lavori: la passerella esterna, l’area dei colombari per le lavorazioni sulla impermeabilizzazioni, l’area interrata per il rifacimento del soffitto. Tale area sarà chiusa anche durante le lavorazioni esterne, in considerazione dei possibili crolli di calcinacci.

“Ci scusiamo per il disagio, ma è un lavoro necessario a ridare decoro a questa parte del nostro cimitero”, spiega Fasoli.