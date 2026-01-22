Cinema di Bellano: vent’anni tra film, cultura e solidarietà

La serata di festa del 26 gennaio apre un calendario di iniziative fino a febbraio

Dal 2006 a oggi 1.400 film e oltre 200mila spettatori: il bilancio del Cinema di Bellano

BELLANO – Vent’anni di proiezioni, volontariato e vita culturale condivisa. Il Cinema di Bellano si prepara a festeggiare il ventesimo anniversario dalla riapertura della sala, avvenuta il 26 gennaio 2006 dopo un importante intervento di riqualificazione, con una serata aperta a tutta la comunità e una serie di iniziative che si svilupperanno nei prossimi mesi.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 26 gennaio all’interno della sala cinematografica e teatrale di Bellano: alle 18.30 è previsto un apericena, seguito dal taglio della torta e, alle 21.00, dalla proiezione di un film a sorpresa. Un momento pensato per celebrare un traguardo che, come viene sottolineato, è stato costruito nel tempo grazie all’impegno di volontari, spettatori e sostenitori.

A ripercorrere il significato di questo anniversario è Modesto Tarabini, presidente dell’Associazione Cinema di Bellano che gestisce la sala: “Il nostro cinema taglia un importante traguardo”. Tarabini annuncia anche il proseguimento dei festeggiamenti con altre iniziative, tra cui il cinema all’aperto estivo e la serata del 5 febbraio, organizzata in collaborazione con la Fondazione Sacra Famiglia, che vedrà sul palco Giacomo Poretti in dialogo con Andrea Vitali. Nel mese di febbraio sono inoltre previste le proiezioni di due film premiati nei principali festival internazionali.

Il bilancio di questi vent’anni racconta una realtà cresciuta nel tempo. Nato con sei volontari, oggi il Cinema di Bellano può contare su oltre trenta persone impegnate in tutte le attività, dal botteghino alle proiezioni, fino agli aspetti organizzativi e amministrativi. Le proiezioni mensili sono passate da sei a circa venti. In totale, come ricorda Tarabini, sono stati proiettati 1.400 film, per oltre 200mila spettatori, con una programmazione rivolta in particolare a famiglie e bambini, affiancata da un cineforum che copre circa metà dei titoli proposti.

Nel corso degli anni, l’attività del cinema si è estesa anche oltre la sala: cinema all’aperto, gestione di manifestazioni locali, rassegne teatrali e comiche, trasferte e iniziative solidali. Tra queste, il sostegno a Telethon, che ha portato a donazioni per oltre 80mila euro, e le iniziative a favore delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia nel 2016. I proventi dell’associazione sono stati reinvestiti sia in eventi sia nel miglioramento della struttura, con interventi per circa 40mila euro.

Parole di riconoscenza arrivano anche dal sindaco Antonio Rusconi, che ringrazia i volontari e in particolare Tarabini e Carlo Vitali per l’impegno portato avanti negli anni. Un lavoro che, come viene ricordato, ha trasformato il cinema in un presidio culturale stabile e partecipato, capace di accompagnare la vita della comunità di Bellano ben oltre la semplice proiezione dei film.