Civate, al via i lavori alla pista ciclabile: “Risolveranno il problema degli allagamenti”

Il cantiere di Anas lungo la ciclopedonale che costeggia il lago di Annone, tra Suello e Isella

Soddisfatto il sindaco di Civate: “Un intervento atteso da anni”

CIVATE – Sono iniziati i lavori di riqualificazione del tratto di pista ciclabile parallela alla Ss 36 lungo il lago di Annone a Civate. Il cantiere, a carico di Anas, rientra nelle opere di riqualifica del tratto di Statale 36 compreso tra Giussano e Civate, finanziato tra le opere per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

L’intervento, atteso da anni, prevede l’innalzamento, tramite la realizzazione di una massicciata a lago, della pista ciclabile che affianca la strada per evitare i frequenti allagamenti che rendono impraticabile sia la ciclopedonale che lo svincolo che da Suello si immette in Statale 36 in direzione Lecco.

“Esprimo grande soddisfazione per l’inizio di questi lavori di messa in sicurezza e di realizzazione di un nuovo tratto di ciclopista a Civate – commenta il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli – Un traguardo raggiunto grazie alle continue interlocuzioni tra Anas, Regione, Provincia di Lecco e Comune di Civate; un intenso lavoro sinergico che metterà fine ai disagi degli automobilisti, dei ciclisti e dei pedoni dovuti all’innalzamento del lago di Annone in caso di pioggia e al conseguente allagamento della ciclopista e della strada. Questi lavori, insieme a quelli del Comune di Civate sulla ciclopista alla penisola di Isella, permetteranno poi di rendere maggiormente fruibile e attrattivo per la mobilità dolce il bellissimo percorso intorno al lago di Annone Brianza, secondo il progetto di fattibilità realizzato dalla Provincia di Lecco e che ha coinvolto l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori, i Comuni di Civate, Annone, Oggiono, Suello e Galbiate”.

“Si tratta di un intervento atteso da tempo – sottolinea il Sindaco di Civate Angelo Isella – che risolverà definitivamente il problema degli allagamenti tra Suello e Civate che comportavano spesso la chiusura dell’ingresso in Ss 36 in direzione Lecco, costringendo gli automobilisti a percorrere la statale in direzione Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Annone Brianza. Inoltre i lavori renderanno pienamente fruibile la ciclopista a Isella, innalzandone il livello ed eliminando le varie sconnessioni. Sono molto soddisfatto e desidero ringraziare Anas, Regione Lombardia in particolare il Sottosegretario Mauro Piazza e la Provincia di Lecco nella persona del Vicepresidente Mattia Micheli per il lavoro congiunto con i rispettivi uffici tecnici e per aver sempre seguito da vicino la vicenda. La settimana scorsa sono inoltre partiti i lavori sul tratto comunale della ciclopista intorno alla penisola di Isella, per complessivi 700mila euro finanziati da Regione Lombardia, che permetteranno di collegare i due tratti della ciclopista verso Sala al Barro, un ulteriore passo verso il completamento dell’anello del lago di Annone”.