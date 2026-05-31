Civate, gli alunni della primaria progettano una segnaletica stradale a misura di bambino

Venticinque cartelli ideati dagli studenti della scuola Manzoni per rendere più sicuri e accessibili i percorsi verso i principali luoghi del paese

I prototipi sono anche stati presentati al sindaco e alla Polizia Locale

CIVATE – Un progetto che unisce educazione civica, creatività e attenzione al territorio. Sono stati gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “A. Manzoni” di Civate i protagonisti di “Civate a misura di bambino”, percorso STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) finalizzato a ripensare la segnaletica stradale dal punto di vista dei più giovani.

Nel corso di diversi incontri interdisciplinari, gli studenti hanno analizzato il territorio comunale, approfondendo il tema della sicurezza stradale e imparando a conoscere il linguaggio e le funzioni dei cartelli stradali. Un lavoro che li ha portati a osservare con occhi nuovi gli spazi del paese e a riflettere sui percorsi più frequentati dai bambini.

Il risultato concreto del progetto è rappresentato da 25 cartelli stradali in forex, ideati e progettati dagli stessi alunni con il supporto della specialista Laura Polo d’Ambrosio. I cartelli sono stati pensati per accompagnare i più piccoli lungo i tragitti che collegano la scuola ad alcuni dei luoghi più significativi di Civate, tra cui il Municipio, la biblioteca, il parco giochi e Piazza Antichi Padri.

L’iniziativa ha subito ottenuto il sostegno e l’interesse dell’Amministrazione comunale, che ha accolto con favore il lavoro svolto dagli studenti. Il momento conclusivo del percorso si è svolto mercoledì 27 maggio alle ore 11, quando il sindaco e il comandante della Polizia Locale hanno incontrato i ragazzi direttamente a scuola.

Durante l’appuntamento, gli alunni hanno presentato ufficialmente i prototipi realizzati e hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con le istituzioni sul tema della sicurezza stradale. Il comandante della Polizia Locale è intervenuto inoltre come esperto del settore, offrendo un approfondimento dedicato alle regole della circolazione e alla prevenzione.

L’esperienza rappresenta un significativo esempio di cittadinanza attiva, capace di coinvolgere i più giovani nella progettazione di idee utili alla comunità. Un modo concreto per educare alla partecipazione e al senso civico, trasformando i bambini in protagonisti della sicurezza e della vivibilità del proprio paese.