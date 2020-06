Civate, lavori al nuovo ponte: da lunedì chiude un tratto di via Provinciale

Lavori al nuovo ponte di Isella di Civate, chiusura per un tratto di via provinciale

Da lunedì 29 giugno fino a sabato 4 luglio

CIVATE – A seguito dei lavori in corso presso il nuovo ponte di Isella, la Ditta Preve Costruzioni s.p.a. esecutrice dei lavori, ha chiesto la chiusura della Via Provinciale a partire dall’intersezione con Via del Roccolo sino all’altezza con Via Monsignor Gilardi.

Pertanto, spiegano dal Comune, i veicoli provenienti da Via Monsignor Gilardi non potranno percorrere la Via Provinciale in direzione Ponte di Isella ma avranno la possibilità esclusiva di immettersi sulla SS. 36 direzione Milano/Como.

La chiusura della Via Provinciale avverrà dalle ore 07:00 di lunedì 29.06.2020 sino alle ore 20:00 di sabato 04.07.2020