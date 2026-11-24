Due le misure approvate dal Consiglio di amministrazione della Scuola Emilio Nava

Il presidente Giovanni Brizzolari: “Custodire il futuro significa prendersi cura delle famiglie”

CIVATE – Un aiuto concreto alle famiglie, con rette più leggere già dal prossimo dicembre e agevolazioni destinate a diventare strutturali per chi ha più figli iscritti. La Scuola dell’Infanzia Emilio Nava di Civate introduce due nuove misure di sostegno economico rivolte alle famiglie che frequentano i servizi del Polo Infanzia, che comprende la scuola dell’infanzia e il nido.

La decisione è stata assunta dal Consiglio di amministrazione della struttura e ha ricevuto il plauso dell’Amministrazione comunale, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, riconoscendone il valore sociale. L’obiettivo è rispondere alle difficoltà economiche che interessano numerosi nuclei familiari e sostenere chi sceglie i servizi educativi del territorio.

Il primo provvedimento riguarda una riduzione straordinaria delle rette del solo mese di dicembre 2026. Per ogni bambino iscritto alla scuola dell’infanzia è previsto uno sconto di 50 euro, che sale a 100 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 10mila euro. Per i bambini che frequentano il nido, invece, la riduzione sarà di 100 euro, con un incremento fino a 200 euro per i nuclei familiari che rientrano nella stessa soglia ISEE.

La seconda misura avrà invece carattere continuativo e partirà da gennaio 2027. È pensata per le famiglie con più figli iscritti al Polo Infanzia: sulla retta del figlio maggiore verrà applicato uno sconto mensile di 20 euro per ogni fratello o sorella che frequenta la scuola dell’infanzia. La riduzione salirà a 40 euro al mese per ogni fratello o sorella iscritto al nido.

Le famiglie sono state invitate ad attendere le indicazioni della segreteria prima di procedere al pagamento della retta di dicembre, così da ricevere gli importi aggiornati e già ricalcolati sulla base delle nuove agevolazioni. Per quanto riguarda gli sconti destinati ai nuclei con più figli iscritti, sarà invece la segreteria a contattare direttamente le famiglie interessate.

A spiegare le ragioni alla base della decisione è il presidente del Consiglio di amministrazione, Giovanni Brizzolari, che ha condiviso con i genitori una lettera nella quale ripercorre il percorso che ha portato all’approvazione delle misure.

La riflessione è nata anche dal messaggio del Consiglio Pastorale di Civate, intitolato “Custodire il futuro: riflessione del Consiglio Pastorale sulla natalità, la famiglia e la responsabilità della comunità”, letto da don Luca durante l’omelia per la Festa di San Vito. Un tema che ha coinvolto direttamente il CDA, considerando il ruolo che la scuola dell’infanzia e il nido svolgono nella comunità.

“Da questa riflessione, unita alla consapevolezza delle difficoltà che l’attuale contesto economico comporta per molte famiglie, è nata la volontà di dare un segnale concreto di vicinanza e sostegno”, scrive Brizzolari a nome del Consiglio di amministrazione.

La scelta, sottolinea il presidente, nasce dalla volontà di essere vicini alle famiglie che ogni giorno affidano alla struttura i propri bambini, accompagnandole anche nei momenti di maggiore difficoltà. “Crediamo che custodire il futuro significhi anche questo: essere una comunità capace di prendersi cura delle famiglie, sostenerle nelle difficoltà e contribuire, ciascuno per la propria parte, a rendere possibile il percorso di crescita dei loro figli”.

Anche l’Amministrazione comunale ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà educative locali, sottolineando come il sostegno alle famiglie e la creazione di condizioni favorevoli alla crescita dei bambini rappresentino un impegno condiviso per tutta la comunità.

Un doppio intervento, dunque, che punta a dare una risposta immediata con lo sconto di dicembre e a garantire un sostegno continuativo alle famiglie numerose a partire dal 2027.