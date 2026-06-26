Colico. 12 incidenti, 5 denunce e 3 patenti ritirate, il bilancio della Polizia Locale degli ultimi 15 giorni

L’attività del Comando Alto Lario guidato da Edoardo Di Cesare

Il sindaco Gilardi: “Un presidio fondamentale per la qualità della vita dei cittadini”

COLICO – Dodici incidenti stradali rilevati, cinque persone denunciate all’Autorità giudiziaria, tre patenti ritirate per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e dodici interventi per problematiche ambientali ed edilizie. Sono alcuni dei numeri che sintetizzano l’intensa attività svolta negli ultimi quindici giorni dalla Polizia Locale dell’Alto Lario, guidata dal comandante Edoardo Di Cesare.

Un lavoro che ha interessato numerosi ambiti, dalla sicurezza urbana agli interventi di carattere sociale, passando per il controllo del territorio e la tutela delle fasce più fragili della popolazione.

Tra gli interventi effettuati figurano 5 liti in famiglia, 7 casi di assistenza a minori, 9 interventi legati a situazioni di fragilità sociale, 6 episodi di devianza giovanile, oltre a 3 trattamenti sanitari obbligatori o accertamenti sanitari obbligatori (TSO/ASO) e 13 interventi per dissidi tra vicini.

Sul fronte del controllo del territorio, gli agenti hanno dedicato 68 ore al presidio delle aree comunali e 50 ore di servizio durante manifestazioni ed eventi, anche in orario serale. Sono stati inoltre controllati 47 veicoli, identificate 98 persone, sequestrati o sottoposti a fermo tre veicoli, rinvenuti otto oggetti di provenienza furtiva e contestate sette violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali. Dodici, infine, gli interventi per problematiche ambientali ed edilizie.

Tra gli episodi più significativi del periodo, la Polizia Locale segnala il fermo, al termine di un inseguimento in auto, di una persona ricercata negli ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti. Per esigenze investigative non sono stati forniti ulteriori dettagli.

“I numeri di queste due settimane raccontano un lavoro straordinario che spesso non trova spazio nelle cronache, ma che rappresenta un presidio fondamentale per la qualità della vita dei cittadini – commenta il sindaco Monica Gilardi –. La Polizia Locale è un punto di riferimento nella gestione delle emergenze sociali, nella tutela dei minori, nel contrasto ai fenomeni di illegalità e nel mantenimento del decoro urbano”.

Gilardi ha quindi espresso il ringraziamento dell’amministrazione comunale al comandante Edoardo Di Cesare e a tutto il personale del Comando “per la professionalità, la disponibilità e il senso del dovere dimostrati quotidianamente”.