Colico, 2.7 milioni dal PNRR per potenziare la rete idrica

Conclusi i lavori di ricerca perdite, riduzione pressioni e potenziamento dell’acquedotto

Gli interventi fanno parte del programma europeo Next Generation EU

COLICO – Si sono conclusi con successo i lavori di potenziamento e distrettualizzazione della rete acquedottistica di Colico, iniziati nell’agosto 2024, finanziati dal PNRR con un investimento complessivo di 2,7 milioni di euro.

Gli interventi rientrano nel progetto europeo Next Generation EU, finalizzato a ridurre le perdite idriche e migliorare l’efficienza della rete idrica provinciale.

Le opere hanno previsto la sostituzione dei tratti di rete ammalorati con tubazioni in PEAD (Polietilene plastico ad Alta Densità), l’inserimento di saracinesche per il sezionamento della rete e la realizzazione di camerette interrate per la riduzione della pressione. Questi interventi hanno permesso di diminuire l’usura delle tubazioni, ridurre le perdite idriche e garantire una distribuzione più equilibrata e sicura dell’acqua nelle zone di Borgonuovo, Chiarello, Fontanedo, Bissone, Ca di Nadin, Bacco-Villatico, Sacro Cuore e Corte.

Il miglioramento della rete comporta benefici tangibili per i cittadini: meno usura significa meno perdite, minori manutenzioni e di conseguenza minori costi di gestione, oltre a maggior tutela della preziosa risorsa idrica. Con la conclusione dei lavori, Colico dispone ora di una rete acquedottistica più moderna, sicura ed efficiente, pronta a rispondere alle esigenze della comunità.

Le opere di ripristino degli asfalti prenderanno il via nella prossima primavera, dopo il naturale e consueto periodo di assestamento del manto stradale. Alcune vie, in cui gli interventi erano stati completati in anticipo, hanno già visto il ripristino definitivo.