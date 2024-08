Colico. Abbandono rifiuti: “Un problema sistematico, all’ordine del giorno”

Cestini del paese stracolmi o circondati da rifiuti non consoni

“Gli operatori non fanno in tempo a svuotarli che in poco tempo vengono riempiti”. Cittadini e turisti richiamati a tenere il territorio pulito

COLICO – “Operatori di Silea o del comune non fanno in tempo a pulire e a raccogliere i rifiuti che, nei cestini del paese, vengono lasciati in maniera inappropriata sacchetti contenenti rifiuti che lì non dovrebbero stare. Sistematicamente, tutti i giorni, capitano questi episodi. Ieri (giovedì) c’è stata la raccolta del sacco viola e della carta, contestualmente sono stati puliti anche i cestini lungo le strade principali. A metà mattina questi cestini erano già pieni di nuovi sacchetti“. Fatica comprensibilmente a nascondere lo sdegno e l’esasperazione Monica Gilardi, sindaco di Colico, per una situazione che sta interessando, oltre che il paese più a nord della provincia di Lecco, altri comuni rivieraschi: l’abbandono dei rifiuti in luoghi non consoni.

“In questi ultimi due mesi, soprattutto ad agosto, è diventato abbastanza difficile per gli operatori tenere testa a questo fenomeno. Non fanno in tempo a pulire che sopra o intorno ai cestini presenti per Colico compaiono sacchetti della spesa, come quelli distribuiti dai negozi alimentari. Ma i cestini non hanno la finalità di accogliere questi rifiuti, solo quelli prodotti in loco“, continua Gilardi.

Nelle immagini riportate in questo articolo è ben visibile la criticità che il Comune sta attraversando: nello scatto in copertina è immortalato un cestino lungo un tratto di pista ciclabile sul Sentiero Valtellina, stracolmo e circondato dalla spazzatura. Stesso degrado fuori dal cimitero nella frazione di Laghetto. Zone diverse ma ugualmente intaccate dell’abbandono dei rifiuti, un problema che sta colpendo l’intero paese.

Tra gli indiziati, il turismo. “Colico conta più presenze in questo periodo, probabile che a compiere gli atti siano turisti di passaggio che alloggiano nelle strutture del paese, a cui magari i proprietari non spiegano correttamente le modalità di raccolta e di conferimento”, sempre il primo cittadino. Turismo indiziato, ma non l’unico colpevole. “Tuttavia non può essere solo chi è di passaggio ad abbandonare i rifiuti, gli episodi sono costanti e quotidiani”, precisa ancora il sindaco.

Nel corso del 2024, come riporta il Comune, sono state elevate circa cinquanta sanzioni per comportamenti scorretti in materia di conferimento rifiuti. “L’azione di controllo dei nostri operatori è costante – prosegue Gilardi – visionando i sacchetti verificano anche se ci sono prove che permettano di risalire all’autore del gesto”.

Per sensibilizzare abitanti e frequentatori di Colico e tentare di debellare il fenomeno il Comune ha ribadito le modalità per un corretto conferimento dei rifiuti, diffondendole sui social. “Il post che abbiamo fatto punta ad attenzionare e richiamare al buonsenso tutti, turisti e residenti, indistintamente. Tutti devono impegnarsi a mantenere il territorio in ordine e pulito, anche perché tutti sono stati messi in condizione di collaborare e contribuire a un corretto conferimento, residenti e non. Oltre alla raccolta porta a porta, per quest’ultimi ci sono le EcoCasette accessibili h24 con la tessera sanitaria, dove è possibile portare tutte le tipologie di rifiuto”, ribadisce con forza il primo cittadino.

Insomma, le possibilità per comportarsi civilmente conferendo correttamente i rifiuti non mancano, le regole (che riporteremo tra poco) sono semplici e chiare da mettere in atto. “A mancare è la buona volontà. Da parte nostra come Amministrazione c’è un lavoro quotidiano per tenere il paese quanto più in ordine e decorso possibile, ma se manca dall’altra parte l’intenzione di fare una giusta raccolta differenziata diventa difficile e a quel punto fare investimenti per la gestione dei rifiuti non risolve il problema. La situazione di abbandono rifiuti che stiamo attraversando è di difficile gestione e di non facile risoluzione, e alla fine il peso dello smaltimento andrà a pesare sulle tasche dei contribuenti. Anche per noi aumentano le spese: il personale comunale adibito alla manutenzione ormai è dedito solo alla pulizia dei rifiuti che vanno a ingombrare i cestini o che vengono abbandonati. Senza contare i passaggi in più con Silea che ricadono anch’essi sul bilancio comunale”, conclude il sindaco.

Ecco le modalità per un corretto conferimento dei rifiuti a Colico

Di seguito riportiamo il contenuto del post social diffuso dal Comune di Colico che riepiloga tutte le modalità consentite per il corretto conferimento dei rifiuti: