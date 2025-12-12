Colico, asta di beneficenza con gli oggetti smarriti non reclamati

L’iniziativa del Comune con la Polizia Locale il 23 dicembre

COLICO – Il Comune di Colico, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, organizza un’asta di beneficenza relativa agli oggetti smarriti rinvenuti e non reclamati. L’iniziativa si terrà martedì 23 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare in Piazza V Reggimento Alpini 1, Colico.

Saranno messi in vendita diversi articoli, tra cui biciclette, monopattini e vari oggetti personali, sia nuovi che usati. L’elenco completo degli oggetti disponibili è consultabile al seguente link: https://www.comune.colico.lc.it/Media/Files/ELENCO-ASTA

L’intero ricavato dell’asta sarà destinato a sostenere il servizio di distribuzione pasti svolto in collaborazione con il Comitato di Colico della Croce Rossa Italiana.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA

– Nessuna base d’asta: le offerte saranno libere, ma vincolanti.

– Modalità “visto e piaciuto”: non sono previsti rimborsi o restituzioni.

– Partecipazione libera e gratuita, aperta a tutti.

– È necessario presentarsi con un documento di identità; i minorenni devono essere accompagnati da un adulto.

Gli oggetti in vendita saranno esposti il giorno dell’asta e potranno essere visionati, su appuntamento, nei giorni precedenti presso il Comando di Polizia Locale.

PAGAMENTO E RITIRO DEGLI OGGETTI AGGIUDICATI

– Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle coordinate che verranno comunicate al termine dell’asta.

– La ricevuta del pagamento dovrà essere presentata al momento del ritiro.

– Il ritiro degli oggetti dovrà avvenire entro 15 giorni, previo appuntamento telefonico.

Per informazioni e appuntamenti: 345 621 3424