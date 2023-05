Colico. ‘Biciclettata in compagnia’, buona la prima!

Ottima partenza per la manifestazione su due ruote a Colico

I ringraziamenti a partecipanti, collaboratori, organizzatori e supporters dal presidente della Pro Loco

COLICO – “Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipano alla prima edizione della Biciclettata in compagnia Colico e dintorni”. Tullio Cristini, presidente della Pro Loco di Colico, esprime tutta la sua gratitudine per chi, la passata domenica, ha percorso in sella a una bicicletta i percorsi messi a disposizione per fare una ‘Biciclettata in compagnia’, manifestazione che ha raccolto un ottimo successo nella sua prima apparizione.

Tra i percorsi più gettonati quelli da 6 km, semplici e pianeggianti, immersi nell’atmosfera rilassante del lago e del fiume Adda lungo il Sentiero Valtellina, e il percorso da 12km per 300m D+ attraverso le frazioni di Colico, entrambi apprezzati soprattutto da giovani e famiglie. Non sono mancati però i ciclisti più esperti e allenati che insieme alle guide hanno percorso l’itinerario da 20km per 600m D+, più impegnativo, verso il borgo di Fontanedo e la chiesa di San Rocco.

“Siamo molto felici del riscontro positivo che abbiamo ricevuto per l’evento di domenica e siamo grati a coloro che hanno speso qualche parola per ringraziare i volontari e tutta l’organizzazione – commenta Crisini -. Un sentito ringraziamento va alle super guide di 360 Valtellina Bike che hanno accompagnato con entusiasmo i ciclisti partecipanti lungo i vari itinerari e i ragazzi MTB Chiavennese che hanno allestito i mini circuiti e prove di abilità per bambini. Grazie anche ai noleggi bici Econoleggio Como Lake e MTB Chiavennese e all’Associazione Dappertutto che hanno contribuito alla buona riuscita della giornata e a rendere l’evento davvero accessibile a tutti!”.

Prosegue il presidente della Pro Loco con l’elenco di ringraziamenti: “Grazie anche l’instancabile speaker Giovanni Zucchi e ai colichesi Emanuele Tarabini e Mauro Sgheiz per il prezioso aiuto dato durante la giornata. Cogliamo l’occasione per porgere i complimenti a Emanuela Vola che non ha potuto partecipare alla biciclettata perché impegnata a difendere con successo il suo titolo di Campionessa italiana montagna W2. Ringraziamo infine l’Amministrazione comunale, le Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, Regione Lombardia e POR FESR 2014-2020/innovazione e competitività per il sostegno”.