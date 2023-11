Colico. Borse di studio BEST, premiati 11 ragazzi: “L’impegno prima dei risultati”

I giovani appartengono all’Istituto Comprensivo Galileo Galilei e all’IIS Marco Polo

“L’impegno per lo studio è un atto d’amore: verso la scuola, verso la società, verso voi stessi”

COLICO – Sono tornate per il terzo anno le borse di studio erogate dalla locale sezione BEST – Business Etico a Sostegno del Territorio per i ragazzi delle scuole di Colico che hanno saputo distinguersi per l’impegno nello studio. A essere premiati 11 studenti degli Istituti Galileo Galilei e Marco Polo.

“Abbiamo chiesto agli istituti scolastici coinvolti di basarsi non solo sui risultati in termini di votazioni, cosa che sicuramente ha un grandissimo peso, ma anche su quei percorsi scolastici che ritengono meritevoli di essere premiati, perché hanno magari previsto il superamento di oggettive difficoltà richiedendo un particolare impegno da parte dei ragazzi – spiega Marcello Pinizzotto, imprenditore locale e Presidente Squadra BEST Colico –. Abbiamo dunque lasciato alle scuole massima libertà di indicarci coloro che ritenevano meritevoli di tale riconoscimento”.

“Sebbene BEST sia nata solo nel 2020 siamo soddisfatti dei risultati raggiunti in questo poco tempo – sono state le parole di Gianmario Forenzi, presidente BEST APS –. La volontà era quella di redistribuire ricchezza sul territorio e direi che ci stiamo riuscendo: ora quello che vorremmo fare è espandere la nostra attività creando altre squadre territoriali coinvolgendo aziende che facciano dell’approccio etico, sia verso l’interno sia verso il territorio, una parte importante della loro azione”. Un approccio etico che, come sottolinea il responsabile dei progetti sociali BEST Colico Tullio Cristini, spazia su una serie di esigenze molto diverse: “Oggi parliamo delle borse di studio, ma abbiamo anche contribuito ad attrezzare una spiaggia per permettere l’accesso al lago anche a coloro che utilizzano le carrozzine oppure abbiamo donato delle lavatrici dopo l’alluvione in Emila Romagna. Volontariato e attenzione al territorio sono nel DNA del BEST”.

A ricevere il premio sono stati quattro ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Colico e sette giovani dell’Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo sempre di Colico. La cerimonia si è svolta presso l’Aula Magna di quest’ultimo lo scorso giovedì 23 novembre. “L’impegno verso la scuola e lo studio racchiude in sé un atto d’amore – ha spiegato Pinizzotto nel suo discorso di consegna, incentrato proprio sul concetto di amore, mai così attuale come oggi –. Amore verso voi stessi, perché in questo modo vi volete bene e date vita alla vostra vita. Amore verso la scuola, che in mezzo alla mille difficoltà di questi tempi ha bisogno di vedersi rispecchiata nei suoi studenti. E anche amore verso la società, perché quelle azioni quotidiane che possono sembrare piccole sono in realtà un messaggio fortissimo”.

Ecco i nomi dei ragazzi premiati:

Per l’Istituto Galileo Galilei: Leonardo Marchetti, voto 10 e lode; Luca del Fante, voto 10; Jia Yi Hu Wang, voto 10; Andrea Nutricati, voto 10.

Per l’Istituto Marco Polo, Indirizzo professionale Operatore Meccanico: Cristian Gerace, classe terza, media voti 8,6; Youssef Aziz, classe terza, media voti 8,1.

Per l’indirizzo tecnico Informatica: Federico Copes, voto 100; Jakub Bocian, voto 98; Nicholas Gherbi, voto 98; Francesco del Rosso, voto 95.

Per l’indirizzo tecnico Meccanica e Meccatronica: Oscar Mazzina, voto 92.