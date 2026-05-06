Colico, dismesso il depuratore dell’area industriale: reflui collettati verso Monteggiolo

Conclusi i lavori di Lario Reti Holding con un investimento di circa 900mila euro per migliorare efficienza e tutela ambientale

L’intervento rientra nel piano provinciale di razionalizzazione dei depuratori, che punta a ridurre gli impianti da 24 a 12

COLICO – Completati a Colico i lavori di dismissione del depuratore dell’area industriale, con il collettamento dei reflui verso l’impianto principale di Monteggiolo. L’intervento, realizzato da Lario Reti Holding, ha comportato un investimento di circa 900mila euro con l’obiettivo di migliorare la gestione dei reflui e rafforzare la tutela ambientale del territorio.

Il progetto rientra nel piano di razionalizzazione dei depuratori provinciali, avviato per ridurre progressivamente il numero degli impianti minori a favore del potenziamento di strutture più moderne, grandi ed efficienti. L’obiettivo finale è portare gli impianti provinciali dagli attuali 24 a 12, dopo la riduzione dai 30 presenti nel 2020.

L’impianto PIP continuerà a ricevere i reflui dell’area industriale e, dopo una fase di pretrattamento, li convoglierà verso il depuratore di Monteggiolo, dove verrà effettuato il trattamento completo delle acque.

Per garantire il corretto funzionamento del nuovo sistema sono stati realizzati uno sghiaiatore per la rimozione di sabbia e ghiaia e un potenziamento della grigliatura, incaricata di eliminare i materiali grossolani superiori ai 6 millimetri. È stato inoltre costruito uno scolmatore con sistema di regolazione della portata, pensato per deviare l’acqua in eccesso e prevenire il sovraccarico dell’impianto principale.

L’intervento ha compreso anche la realizzazione di una stazione di pompaggio e di una nuova condotta in pressione per il rilancio dei reflui verso Monteggiolo.

Con la dismissione del depuratore sono state demolite e rimosse tutte le strutture fuori terra, mentre le nuove opere sono state completamente interrate.

I lavori si sono conclusi nei primi mesi del 2026 e, secondo Lario Reti Holding, consentiranno di aumentare l’efficienza del sistema di depurazione e di migliorare ulteriormente la salvaguardia ambientale del territorio.