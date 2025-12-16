Colico. Fontanedo–Rusico, ultimi ritocchi: da giovedì la strada riapre al transito

Con un intervento da 45 mila euro si chiude il cantiere partito a inizio novembre

Messi in sicurezza i 50 metri di strada, manca solo l’installazione dei parapetti

COLICO – Si avvia alla conclusione il cantiere aperto a inizio novembre lungo la strada che collega Fontanedo a Rusico, nel Comune di Colico, tratto che presentava fragilità e cedimenti. Dopo settimane di interventi di consolidamento strutturale oggi (martedì) verranno installati i nuovi parapetti di protezione e, da giovedì 18 dicembre, la strada tornerà regolarmente transitabile. Una riapertura che segna la fine di un intervento mirato e puntuale, pensato per garantire un collegamento sicuro per chi vive nelle frazioni alte.

“I lavori hanno richiesto la demolizione della vecchia strada – spiega Giuseppe Marchetti, assessore ai Lavori Pubblici, Decoro Urbano e Manutenzione del Territorio – abbiamo poi realizzato una nuova struttura portante con dei pilastri, facendo delle fondazioni. Ormai l’intervento è concluso, l’ultima gettata l’abbiamo data venerdì”. Un consolidamento essenziale per mettere definitivamente in sicurezza circa 50 metri di strada soggetti a frana.

L’intervento ha avuto un costo complessivo di 45 mila euro, finanziato quasi interamente dal BIM, mentre il Comune ha contribuito con una piccola quota di cofinanziamento.

Da giovedì, come detto, il tratto sarà nuovamente percorribile. Un intervento apparentemente piccolo, ma significativo per chi vive il territorio.