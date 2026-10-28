Colico, giovani e associazioni insieme per il futuro del volontariato

All’auditorium Ghisla gli studenti dell’Istituto Marco Polo hanno incontrato le associazioni locali

Nel pomeriggio spazio allo scambio di vestiti usati

COLICO – Mettere in contatto le nuove generazioni con il mondo del volontariato, far conoscere le opportunità di partecipazione e costruire le basi per un ricambio generazionale capace di dare continuità alla vita associativa. È questo l’obiettivo della Giornata del volontariato che sabato 17 ottobre ha riunito all’auditorium Ghisla di Colico le associazioni del territorio e gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Superiore Marco Polo.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra le Antenne Territoriali Giovani, il Comune di Colico, la Pro Loco Colico, l’Istituto Marco Polo e il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV). Un contributo determinante è arrivato anche da Inner Wheel Colico, che ha sostenuto economicamente il progetto, partecipando alla sua ideazione e organizzazione.

La giornata ha offerto agli studenti l’occasione di conoscere da vicino le realtà associative e le diverse forme attraverso cui è possibile contribuire alla vita della comunità. L’obiettivo non era soltanto presentare le attività svolte sul territorio, ma mostrare ai ragazzi come passioni, competenze e interessi personali possano trasformarsi in occasioni concrete di impegno.

Le associazioni coinvolte sono state selezionate per rappresentare una varietà di ambiti e di esperienze, con l’intento di avvicinare i giovani a realtà differenti. Una selezione che non esaurisce la ricchezza del tessuto associativo colichese, ma che punta a favorire nuove occasioni di incontro, lasciando spazio al coinvolgimento di altre organizzazioni nelle prossime edizioni.

All’appuntamento hanno partecipato Croce Rossa Colico, Protezione Civile di Colico, CSV, Revolution, AVIS Bellano, Auser Colico, OGVN, Gabbiano, MeloVivo, Caritas Tremezzina, Inner Wheel Colico e Pro Loco Colico, insieme allo sportello delle Antenne Territoriali Giovani.

Accanto alla presentazione delle associazioni, spazio anche alla sensibilizzazione ambientale. Gli studenti hanno potuto visitare la mostra sulla fast fashion organizzata da Revolution, dedicata alle conseguenze dei modelli di consumo legati all’abbigliamento e alla responsabilità delle scelte quotidiane.

Nel pomeriggio l’iniziativa è proseguita con uno swap party organizzato dall’associazione giovanile OGVN e aperto a tutta la cittadinanza. Lo scambio di vestiti usati ha permesso di tradurre i temi della sostenibilità e della responsabilità individuale in un’esperienza concreta di riuso, offrendo agli abiti una seconda possibilità e promuovendo un’alternativa alla fast fashion.

Il valore dell’incontro è stato sottolineato dalla sindaca Monica Gilardi, che ha evidenziato il ruolo delle associazioni accanto ai servizi comunali nel rispondere ai bisogni della comunità.

“Un evento molto importante per la nostra comunità, che risponde ai bisogni attraverso i servizi comunali, ma anche grazie alle tante associazioni e realtà attive sul territorio. Quelle presenti oggi rappresentano una parte di questo patrimonio. Il messaggio rivolto ai giovani è che Colico è una comunità viva, che si impegna e nella quale esistono molte opportunità per mettersi in gioco, esprimendo passioni, interessi e capacità personali”, ha dichiarato.

La scelta di sostenere l’iniziativa è stata condivisa da Inner Wheel Colico. “Abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa perché tra gli obiettivi di Inner Wheel c’è la promozione, nelle nuove generazioni, della generosità e del valore dell’impegno nel fare per gli altri”, ha spiegato Susan Ravaglia.

Anche la scuola ha avuto un ruolo centrale nel percorso di avvicinamento tra studenti e associazioni. Per la dirigente dell’Istituto Superiore Marco Polo, Catia Baroncini, l’incontro rappresenta un’occasione per ampliare le opportunità educative oltre l’ambito strettamente scolastico.

“Crediamo sia importante far conoscere ai ragazzi opportunità di impegno e di partecipazione anche al di fuori del contesto scolastico. Accanto alla formazione e alla preparazione al lavoro, la scuola promuove il loro coinvolgimento attivo nella comunità. Questa giornata ne è un esempio, così come la scelta di ospitare da due anni, nei nostri spazi, la sede dell’Antenna Territoriale di Colico. Vogliamo essere una scuola aperta al territorio, capace di sostenere e far conoscere realtà ed esperienze che permettano ai giovani di crescere e mettersi in gioco anche oltre le mura scolastiche”.

L’iniziativa ha inoltre allargato lo sguardo ai territori vicini, dalla Valtellina al Comasco, mostrando come le opportunità di partecipazione e volontariato possano superare i confini comunali.

Per Emanuele Ratti, del Centro di Servizio per il Volontariato e tra i promotori della giornata, l’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per mettere in relazione le associazioni con le nuove generazioni.

“Per le associazioni è stato un momento importante per raccontarsi e far conoscere ai ragazzi le tante realtà nelle quali possono portare energia, idee e il proprio punto di vista. Come CSV siamo a disposizione delle associazioni per favorire il dialogo con le nuove generazioni. È un passaggio fondamentale perché un mondo associativo così vivo e prezioso per le nostre comunità possa continuare a esserlo anche in futuro”, ha osservato.

La collaborazione tra enti, scuola e associazioni è stata richiamata anche da Gabriella Del Nero, presidente dell’Assemblea d’Ambito Territoriale Sociale di Bellano, che ha posto l’accento sulla necessità di superare gli stereotipi che spesso accompagnano il mondo giovanile.

“Molto spesso parliamo di comunità in termini teorici: qui l’abbiamo vista nella pratica. Tante realtà hanno risposto alla nostra proposta, ciascuna ha dato un contributo fondamentale. Questa giornata nasce dalla convinzione che le giovani generazioni abbiano molto da dire e molto da dare alle nostre comunità. Descriverle come svogliate o poco attive significa fermarsi a una lettura parziale di un mondo variegato, vivo e desideroso di partecipare. Il nostro compito è creare le condizioni perché questo desiderio possa esprimersi”.

Un lavoro che le Antenne Territoriali Giovani portano avanti attraverso gli sportelli di Barzio, Casargo e Colico, oltre alle attività e agli eventi organizzati sul territorio. Servizi informativi gratuiti rivolti ai giovani dai 14 ai 30 anni, che offrono supporto su orientamento scolastico, formazione, ricerca attiva del lavoro, tempo libero, volontariato e cittadinanza attiva.

In chiusura, Del Nero ha ringraziato le associazioni partecipanti, l’Ufficio di Piano e l’operatore di rete, il CSV per il supporto organizzativo, la Pro Loco Colico per il contributo alla realizzazione delle attività e il Comune di Colico per aver creduto nel progetto fin dalle prime fasi.

La giornata ha così messo in evidenza un elemento centrale per il futuro del volontariato: il ricambio generazionale non si costruisce soltanto con appelli alla partecipazione, ma creando occasioni concrete in cui i giovani possano conoscere le realtà del territorio, sperimentare nuove forme di impegno e riconoscere il valore del proprio contributo alla comunità.