Colico, gli eventi di questa settimana

Ecco gli eventi in programma a Colico dal 14 al 20 settembre

COLICO – Una settimana tra bancarelle, sport e mercatini attende Colico dal 14 al 20 settembre, con tre appuntamenti distribuiti tra il tradizionale mercato settimanale e le iniziative della domenica.

Il primo appuntamento è quello con il Mercato Settimanale di Colico, in programma venerdì 18 settembre in Viale Padania, come ogni venerdì mattina. Tra le bancarelle sarà possibile trovare prodotti alimentari freschi, abbigliamento, accessori, articoli per la casa e altri prodotti.

Domenica 20 settembre sarà invece la volta della quarta edizione della Color Run Colico, una camminata non competitiva di 5 chilometri, pensata anche per le famiglie con il passeggino.

Nella stessa giornata torna anche il Mercatino Hobby, Antiquariato e Vintage in Piazza Garibaldi. L’iniziativa, avviata domenica 1° marzo, prosegue ogni domenica fino al 25 ottobre, dalle 9 alle 18.

L’appuntamento propone bancarelle dedicate al mondo dell’hobby, dell’antiquariato e del vintage, confermando l’appuntamento domenicale nel calendario delle iniziative di Colico.