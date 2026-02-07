Colico, i Forti aperti a febbraio in vista di Milano-Cortina 2026

Visite guidate al Forte Montecchio Nord e ingressi a Fuentes

Tre fine settimana di visite tra storia e paesaggio

COLICO – In occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i Forti di Colico aprono eccezionalmente le porte anche nel mese di febbraio, periodo che tradizionalmente coincide con la chiusura stagionale dei due complessi storici. Un’opportunità straordinaria per visitare Forte di Fuentes, risalente al 1603, e Forte Montecchio Nord, costruito nel 1914 e considerato la batteria corazzata meglio conservata d’Europa.

L’iniziativa si inserisce nel clima di attesa per i Giochi Olimpici Invernali e offre la possibilità di scoprire, anche in inverno, due dei simboli storici di Colico, godendo di panorami particolarmente suggestivi sul Lago di Como, valorizzati dalla luce tersa della stagione fredda.

Le aperture straordinarie sono previste nei fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio, sabato 14 e domenica 15 febbraio, sabato 21 e domenica 22 febbraio. Il Forte di Fuentes sarà visitabile dalle 10 alle 13, mentre il Forte Montecchio Nord aprirà dalle 14 alle 16, con tre visite guidate programmate alle 14, alle 15 e alle 16.

È prevista una variazione in caso di pioggia nelle ore mattutine: il Forte di Fuentes resterà chiuso, mentre il Forte Montecchio Nord anticiperà l’apertura con tre giri guidati alle 10, alle 11 e alle 12. Per informazioni in tempo reale è attivo il numero 0341 940322, mentre per richieste generiche è possibile scrivere all’indirizzo info@fortemontecchionord.it.