Colico, il comune cerca volontari per accompagnare gli alunni sugli scuolabus

E’ necessario avere almeno 18 anni ed essere disponibili a collaborare gratuitamente come volontari

COLCIO – Il Comune di Colico ha aperto le candidature per cittadini maggiorenni interessati a svolgere attività utili alla collettività come accompagnatori sugli scuolabus. E’ necessario avere almeno 18 anni ed essere disponibili a collaborare gratuitamente come volontari.

Il comune mette a disposizione formazione specifica, copertura assicurativa RC e infortuni e attrezzature Chi fosse interessato può compilare l’apposito modulo disponibile: presso i Servizi Sociali e sul sito web del comune di Colico, consegnare la domanda all’Ufficio Protocollo. Le candidature saranno valutate in ordine di arrivo.

