Colico, il comune cerca volontari per accompagnare gli alunni sugli scuolabus

Un piccolo gesto che fa una grande differenza per la nostra comunità
E’ necessario avere almeno 18 anni ed essere disponibili a collaborare gratuitamente come volontari
COLCIO – Il Comune di Colico ha aperto le candidature per cittadini maggiorenni interessati a svolgere attività utili alla collettività come accompagnatori sugli scuolabus. E’ necessario avere almeno 18 anni ed essere disponibili a collaborare gratuitamente come volontari.
Il comune mette a disposizione formazione specifica, copertura assicurativa RC e infortuni e attrezzature Chi fosse interessato può compilare l’apposito modulo disponibile: presso i Servizi Sociali e sul sito web del comune di Colico, consegnare la domanda all’Ufficio Protocollo. Le candidature saranno valutate in ordine di arrivo.
Per informazioni
- Servizi Sociali – tel. 0341 934712 / 0341 934743
- servizisociali@comune.colico.lc.it
- Orari ufficio: lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.30