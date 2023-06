‘Colico in Cantina’: prima serata da oltre un migliaio di visitatori

Grandi numeri e successo per l’iniziativa nelle cantine di Villatico

Questo fine settimana le ultime due giornate, venerdì 23 e sabato 24 giugno

COLICO – Partenza col turbo per ‘Colico in Cantina’: nella prima serata, sabato scorso, l’evento ha riscosso importanti numeri e successo, con oltre un migliaio di visitatori a seguire i due percorsi immersi nelle caratteristiche cantine del borgo storico di Villatico.

Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio il ‘Giro Locale’, dedicato alla degustazione di vini e prodotti tipici del territorio, con 820 pass venduti. Buon riscontro anche per il ‘Giro Nazionale’, con vini e assaggi di tutta Italia, che non raggiunge il precedente per poco meno di un centinaio di pass.

Attirati dall’iniziativa non solo colichesi, ma anche numerosi turisti da Svizzera, Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti, per un evento che, giunto alla decima edizione, continua a crescere negli anni e si fa sempre più fondamentale.

I prossimi appuntamenti con ‘Colico in Cantina’ saranno venerdì 23 giugno dalle ore 19.00 e sabato 24 giugno dalle 18.00. E’ ancora possibile acquistare i pass presso l’Infopoint di Via Pontile 7 tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, oppure nella piazzetta della Chiesa di San Bernardino a Villatico le sere del 23 e 24 giugno dalle ore 17.00.

La prevendita dà la sicurezza di poter partecipare al giro nel caso in cui nelle prossime serate della manifestazione (23-24 giugno) i pass esauriscano. Il costo del pass, che è riservato solo ai maggiorenni, ha valore per tutta la durata della manifestazione e vale 20 euro. C’è oltretutto la possibilità di acquistare un pass accompagnatori che dà accesso alle cantine, ma senza degustazione vini a 10 euro.

Anche per il prossimo weekend, dal parcheggio adiacente l’ufficio turistico, sarà possibile usufruire del servizio navetta a partire dalle ore 17.00 che porterà a Villatico.

Per qualsiasi informazione contattare l’Infopoint di Colico tutti i giorni dalle

9.00 – 13.00 e dalle 14.00 – 17.30 via mail a info@visitcolico.it o al numero 0341930930.