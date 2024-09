Colico. Inaugurata la nuova jeep in dotazione ai volontari del Soccorso Alpino

Presentato ieri, venerdì, il nuovo fuoristrada per i tecnici della Stazione Valsassina Valvarrone

COLICO – E’ stata inaugurata ieri la nuova jeep in dotazione ai tecnici del Soccorso Alpino Valsassina-Valvarrone.

Il fuoristrada, una Suzuki Jimmy del costo di 20 mila (comprensivi dell’allestimento), sarà ospitata negli spazi della Protezione Civile di Colico e servirà principalmente ai volontari della squadra di Dervio.

Le stazioni di Barzio, Dervio e Premana sono state fuse in una unica stazione nel 1983 a seguito del riordino della stazioni lombarde dal presidente di allora Daniele Chiappa. E’ nata così l’unica stazione di Soccorso Valsassina-Valvarrone inquadrata nella XIX Delegazione Lariana.

La stazione è ora composta da 72 tecnici di cui fanno parte 8 medici e sanitari, 4 guide alpine e 6 donne con una età media che si aggira sui 45 anni. Il gruppo gode di un costante ingresso di giovani, un dato in controtendenza con il restante mondo associazionistico.

Con l’occasione di ieri il capostazione Alessandro Spada ha tracciato un bilancio della situazione da inizio anno a oggi. Sono state 112 le persone soccorse, tra queste 30 illese, 70 ferite, 4 ferite in modo grave e 8 persone decedute.

“Riflettiamo sul dato più importante – esordisce Spada – Le 30 persone illese, un numero su cui dobbiamo lavorare tutti insieme. Circa il 30% degli interventi è dovuto a persone che non sono preparate in modo adeguato. Gli interventi di soccorso riguardano principalmente il mondo escursionistico, e calare per il settore alpinistico, funghi e caccia, arrampicata e mountain bike. Tra le persone soccorse è elevata la quota di quelle che non sono associate al Cai. Anche questo dato fa riflettere per l’importanza che il Club Alpino Italiano riveste per la preparazione la formazione nell’affrontare l’ambiente montano”.

In particolare per i tecnici della squadra di Dervio la gran parte degli interventi riguarda il Monte Legnone. “E’ nata l’esigenza da parte dei volontari di avere un mezzo per potersi spostare e raggiungere il luogo dell’intervento in sirena e in sicurezza – prosegue il Capostazione – Grazie alla collaborazione della Protezione Civile e del sindaco di Colico che si sono subito attivati mettendosi a disposizione. I ringraziamenti per l’acquisto del fuoristrada vanno alla Bcc Cremeno e alla Fondazione Comunitaria Lecchese. Inoltre per realizzare il box hanno contribuito la Carcano Antonio Spa e le Officine Lario Srl”.

Durante la serata Spada ha evidenziata anche la necessità di realizzare una elisuperficie notturna per il territorio di Colico che può essere utile a tutti gli enti di soccorso.

Il Sindaco di Colico, Monica Gilardi, ha espresso parole di gratitudine per i volontari: “Siamo noi che dobbiamo ringraziare voi per il supporto che date nei casi di emergenza e per la vostra disponibilità. Sapervi attivi è di conforto anche per chi amministra. Siamo noi grati a voi”.

Anche Giovanni Combi presidente della Bcc ha rimarcato l’ottimo lavoro del Soccorso Alpino sul territorio. “Noi mettiamo qualche soldo ma voi mettete tempo, fatica e spesso correte anche dei rischi. Siamo noi che dobbiamo ringraziare voi – prosegue Combi – Rispondiamo sempre volentieri al Soccorso Alpino e alle loro richieste. Ci rendiamo conto della vostra dell’utilità e serietà. Le immediate risposte alle vostre rare richieste sono indice dell’altissima reputazione che avete”.

Presenti all’inauguraizone anche Maria Grazia Nasazzi presidente della Fondazione Comunitaria Lecchese, alcuni volontari del Soccorso Alpino e della Protezione Civile, Luca Buzzella sindaco di Valvarrone, Angelo Sandonini assessore di Dervio e Marco Anemoli delegato XIX Stazione Lariana.