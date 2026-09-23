Colico, interventi sul torrente Perlino: svuotati gli invasi

Regione Lombardia al lavoro per ripristinare la capacità delle vasche di accumulo

L’assessore Marchetti: “Opere che devono essere periodicamente ripulite”. Previsti interventi anche sull’Inganna, dove è programmato il taglio della vegetazione

COLICO – Interventi di manutenzione sui torrenti Perlino e Inganna, con l’obiettivo di ripristinare la piena funzionalità delle opere esistenti e ridurre le criticità in caso di nuovi eventi di maltempo.

Sul torrente Perlino i lavori riguardano in particolare lo svuotamento degli invasi realizzati circa undici anni fa per intercettare il materiale proveniente dal dissesto di Bedolesso, che interessa il versante a monte di Colico, in sinistra idrografica del Perlino. ARPA Lombardia descrive l’area come un versante franoso compreso indicativamente tra i 550 e i 1.100 metri di quota, con l’alpeggio di Bedolesso al centro del dissesto.

“Stanno liberando gli invasi che erano stati costruiti una decina di anni fa e che nel tempo si sono riempiti di materiale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Decoro Urbano e Manutenzione del Territorio Giuseppe Marchetti –. Sono vasche che servono proprio a fermare ciò che arriva dal versante di Bedolesso: quando piove molto, il materiale viene trasportato verso valle e si deposita all’interno di queste opere”. Un sistema che necessita però di manutenzione periodica: “Una volta che le vasche si riempiono bisogna necessariamente svuotarle”. Gli invasi hanno la funzione di intercettare detriti e materiale mobilitato dalle precipitazioni prima che possa raggiungere i settori più a valle.

Già gli studi geologici relativi all’area ricordano come gli eventi alluvionali del 2008 e del 2009 avessero provocato importanti colate detritiche provenienti dalla frana di Bedolesso, arrivando a riempire completamente una delle vasche di accumulo e parzialmente quella posta più a valle. Negli anni successivi erano quindi state progettate e realizzate ulteriori opere di regimazione e ampliamento degli invasi.

A occuparsi materialmente delle manutenzioni è Regione Lombardia, trattandosi di corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale. “Sul Perlino, così come sull’Inganna, interviene Regione – precisa Marchetti –. Il Comune non sostiene direttamente i costi di questi lavori: il nostro compito è segnalare le criticità quando si verificano eventi o quando rileviamo la necessità di intervenire”.

Inganna, l’esondazione del 9 settembre

Sul torrente Inganna la necessità di intervenire si è resa evidente dopo quanto accaduto appena poche settimane fa.

Nella notte tra l’8 e il 9 settembre, durante una fase di intenso maltempo sull’Alto Lago, il torrente è esondato nella zona di via Chiaro, trascinando a valle detriti, pietre e massi. Il corso d’acqua era uscito dal proprio alveo modificando in parte il tracciato e il materiale trasportato aveva invaso la viabilità locale. Nella mattinata erano entrati in azione diversi mezzi per liberare l’area ed erano arrivati sul posto anche i tecnici dell’Utr di Regione Lombardia per le verifiche.

“Per l’Inganna la situazione era già stata segnalata proprio dopo l’evento durante il quale il torrente era uscito dal suo corso – ricorda Marchetti –. Regione ha quindi programmato gli interventi necessari e presto ci sarà anche il taglio della vegetazione”.

La presenza di vegetazione e materiale nell’alveo rappresenta infatti uno degli elementi sui quali si interviene per favorire il regolare deflusso delle acque e limitare possibili ostruzioni durante le piene.