Colico “invasa” dalle supercar, un fascino senza tempo

Presenti Supercar Owner UK e CarEvents

COLICO – Colico si è trasformata nel fulcro per gli appassionati di auto di lusso, grazie alla presenza di Supercar Owner UK e CarEvents. Le strade del borgo, affacciato sull’incantevole Lago di Como, sono state invase da vetture esclusive, trasformando la cittadina in un palcoscenico all’aperto. L’evento ha catturato l’interesse di appassionati e curiosi, offrendo momenti di ammirazione per alcuni dei modelli più iconici del panorama automobilistico, il tutto immerso in un’atmosfera raffinata e carica di fascino.

La Pro Loco di Colico ha accolto con entusiasmo alcuni partecipanti, organizzando un itinerario esclusivo per far scoprire le meraviglie del territorio, culminato nella visita al Forte Montecchio Nord, un autentico gioiello storico affacciato sul lago. Il fascino senza tempo del forte, unito al panorama mozzafiato, ha incantato i presenti. Al termine della visita, due Ferrari sono state esposte nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi, catturando l’attenzione e l’ammirazione dei passanti.

Lo staff della Pro Loco di Colico ha commentato l’evento dichiarando: “Siamo davvero entusiasti che Supercar Owner UK e CarEvents abbiano scelto la nostra splendida località come tappa del loro tour europeo. Ringraziamo tutti i partecipanti per aver condiviso con noi la loro passione per le auto, e ci auguriamo di poterli accogliere nuovamente presto.”

L’evento, svoltosi venerdì 20 e sabato 21 settembre, è stato molto più di una semplice esposizione di supercar: ha rappresentato un’opportunità preziosa per promuovere le bellezze di Colico e del suo territorio. Il successo dell’iniziativa fa ben sperare per il futuro. La Pro Loco di Colico è già impegnata nell’organizzazione di nuovi eventi, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il territorio e attrarre visitatori da tutto il mondo.