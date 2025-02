Colico. Istituto Marco Polo: nasce la filiera [4+2] in meccatronica

Un percorso innovativo per formare tecnici specializzati

COLICO – È nata la Filiera [4+2] in Meccatronica della provincia di Lecco, un progetto che unisce scuole e aziende per formare tecnici altamente specializzati. Grazie a un percorso integrato, innovativo e flessibile, gli studenti acquisiscono competenze tecnologiche avanzate, particolarmente richieste e apprezzate dalle imprese delle province di Lecco, Sondrio e Como.

Promosso dall’IIS Marco Polo di Colico, il progetto della filiera [4+2] in Meccatronica offre il Diploma quadriennale [4] in Meccanica, Meccatronica ed Energia, un titolo di pari valore legale rispetto al diploma quinquennale.

Al termine del quarto anno, gli studenti possono scegliere di proseguire direttamente con l’ITS Academy Lombardia Meccatronica, conseguendo il Diploma di Tecnico Superiore [+2] in Automazione e Sistemi Meccatronici, oppure iscriversi a un corso universitario o entrare nel mondo del lavoro. All’interno di questa “Filiera”, è possibile anche cambiare percorso, adattando la propria scelta iniziale e valorizzando le competenze acquisite lungo il cammino. L’orario scolastico è progettato per garantire un apprendimento efficace e bilanciato tra teoria e pratica.

Le principali caratteristiche includono:

35 ore settimanali, con lezioni distribuite al mattino dal lunedì al sabato;

50 ore di attività laboratoriali pomeridiane annue, focalizzate su discipline STEM e tecnologie meccatroniche;

potenziamento della lingua inglese in chiave tecnico-operativa (certificazioni linguistiche – mobilità studentesca);

almeno 250 ore di percorsi PCTO a partire dal 2^ anno;

interventi di allineamento per gli studenti in ingresso nei primi due anni per garantire un percorso uniforme

recupero delle carenze in itinere puntando alla personalizzazione degli interventi.

Le discipline umanistiche e scientifiche sono integrate in tutte le fasi del percorso, per garantire una formazione completa e a 360°. Inoltre, il curriculum prevede, a partire dal primo anno, un incremento progressivo delle ore dedicate alle materie tecniche e professionalizzanti.

La formazione si basa su metodologie innovative, capaci di sostenere ed alimentare l’interesse e la motivazione degli studenti: didattica laboratoriale, didattica digitale integrata (cloud-VR-AR), formazione a distanza.

Grazie alla collaborazione con le aziende e con l’ITS Lombardia Meccatronica, gli studenti partecipano, durante tutto il quadriennio, a lezioni di impresa, project work e hackathon. Affiancati da insegnanti ed esperti del settore, i ragazzi e le ragazze mettono in pratica quanto appreso, affrontando progressivamente problemi tecnici sempre più complessi. In sintesi, il percorso scolastico risulta arricchito proponendosi come modello di eccellenza nell’istruzione tecnica.

“Con questo nuovo indirizzo vogliamo offrire ai nostri studenti e alle nostre studentesse una formazione di eccellenza, che permetta loro di sviluppare competenze innovative e di inserirsi con successo nel mondo del lavoro” commenta la Dirigente Scolastica dell’IIS Marco Polo di Colico Catia Baroncini.

“La filiera [4+2] in meccatronica è una scala mobile verso un lavoro qualificato che può gonfiare le vele dell’economia. Le province di Lecco, Sondrio e Como hanno un tessuto economico a forte vocazione meccatronica. Ottime saranno le sinergie tra l’IIS Marco Polo di Colico e le imprese” sottolinea il dott. Imerio Chiappa, coordinatore regionale del sistema TVET.

Per informazioni è possibile consultare il sito https://www.marcopolocolico.edu.it/ o mandare una e-mail a orientamento@mpolo.it