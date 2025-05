Colico, l’Anpi restaura la targa in memoria del partigiano Carlo Bazzi

La targa è stata posata in occasione dell’80° anniversario dalla Liberazione

Bazzi cadde in combattimento durante il rastrellamento in Valsassina

COLICO – La targa commemorativa del Partigiano Carlo Bazzi posta a Colico è stata restaurata nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Il restauro è stato possibile grazie a un lavoro sinergico di ANPI Lecco e Lario Orientale, Comune di Colico, Archivio Comunale della Memoria Locale di Mandello del Lario e del MUU – Museo del latte e della muggiasca.

Colico e, in generale, il Lario sono stati territori importanti per la Resistenza, ricchi di forze partigiane. I distaccamenti partigiani di Colico e del Legnone, prima inquadrati nella 40° Brigata Matteotti-Fronte sud, diedero vita nel 1944, insieme alle sezioni della Muggiasca, della Valvarrone e della Valsassina, alla 55° Brigata Fratelli Rosselli. Il distaccamento Pezzini della Brigata, che aveva come comandante in seconda il colichese Leopoldo Scalcini, è proprio la branca in cui operà Carlo Bazzi, caduto combattendo durante il rastrellamento in Valsassina.

La posa della nuova targa è avvenuta nel corso di un’escursione organizzata dalle sezioni ANPI di Cinisello Balsamo e Lario Orientale, dal C.A.I. di Sesto San Giovanni e dall’Associazione 55^ Brigata F.lli Rosselli. Il rifacimento della targa ha avuto il sostegno anche dell’Associazione Culturale Banlieu di Osnago.