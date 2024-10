Colico. Nuova caserma dei Carabinieri: “I lavori procedono da cronoprogramma”

Da dieci mesi si lavora in Via La Madoneta, l’edificio è stato portato a tetto

L’opera, di 3,7 milioni di euro cofinanziata da diversi enti, dovrebbe concludersi alla fine del 2025

COLICO – “I lavori stanno procedendo da cronoprogramma, senza intoppi e rallentamenti“. E’ in linea con le tempistiche stabilite l’intervento di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri a Colico. A darne conferma Davide Ielardi, vicesindaco con delega alle opere strategiche.

“Allo stato attuale l’edificio è stato portato a tetto. L’allestimento del cantiere era avvenuto a fine 2023 mentre quest’inverno, tra gennaio e febbraio, sono state gettate le fondamenta della struttura, dunque è da dieci mesi che si sta procedendo a pieno regime”.

La caserma, posta in Via La Madoneta in prossimità dell’IIS Marco Polo, dovrebbe essere completata entro fine 2025, salvo intoppi. Per realizzarla è stato stanziato un finanziamento di 3,7 milioni di euro, di cui 2.590.000 provenienti da Regione Lombardia, 925 mila euro messi dal Comune di Colico e 185 mila euro erogati da Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.

I lavori erano stati affidati a luglio dello scorso anno, mentre a maggio 2023 ha avuto seguito l’approvazione del progetto esecutivo.

“Un’opera importante e ben pianificata che andrà a servire anche i Comuni limitrofi di Dervio, Dorio, Valvarrone e Sueglio per un totale di oltre 11 mila residenti che, soprattutto nel corso della stagione estiva con i turisti, vedranno le presenze sul territorio raddoppiarsi”, conclude Ielardi. A differenza della vetusta caserma in Via Parravicini, la nuova struttura potrà ospitare più militari e dunque garantire un miglior presidio del territorio. Disposta su due piani più un seminterrato, ospiterà sala d’attesa, guardiola, armeria, uffici e rimesse per la auto di servizio, oltre a quattro appartamenti e alloggi per i militari.