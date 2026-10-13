Colico, nuove guide turistiche all’Infopoint: aggiornato anche “Welcome to Colico”

Disponibili i nuovi materiali informativi per scoprire le attrazioni del paese e della sponda orientale del Lago di Como

Tra le novità un pieghevole dedicato ai borghi del lago e al Sentiero del Viandante. Rinnovate anche le mappe di Colico

COLICO –Nuovi strumenti per conoscere Colico e le bellezze della sponda orientale del Lago di Como. All’Infopoint cittadino sono arrivati i nuovi materiali promozionali dedicati al territorio, pensati per accompagnare turisti e visitatori alla scoperta dei luoghi di interesse, delle attività e deguidegli itinerari da percorrere.

Tra le novità figura la versione aggiornata di “Welcome to Colico”, la guida che raccoglie informazioni sulle principali attrazioni del paese e sulle esperienze da vivere durante un soggiorno. Un punto di partenza per chi visita Colico per la prima volta, ma anche per chi desidera conoscerne meglio le opportunità turistiche.

A questa si aggiunge un nuovo pieghevole dedicato alla sponda orientale del Lago di Como, che presenta i paesi affacciati sul territorio e il Sentiero del Viandante, lo storico itinerario escursionistico che li collega, attraversando borghi, paesaggi e scorci panoramici sul Lario.

I materiali permettono così di ampliare lo sguardo oltre Colico, valorizzando i collegamenti con le altre località della sponda e offrendo nuovi spunti per organizzare escursioni e visite.

Presso l’Infopoint sono inoltre disponibili le mappe rinnovate di Colico, utili per orientarsi e individuare i principali punti di interesse. Guide, pieghevoli e cartine possono essere ritirati direttamente all’ufficio turistico, che invita residenti e visitatori a passare per conoscere le nuove pubblicazioni.