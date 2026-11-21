Medici di base, pediatra, centro prelievi, servizio veterinario e cure domiciliari troveranno spazio nella nuova sede in via Parravicini

“Una struttura attesa da anni, pensata per rispondere alle esigenze del territorio”

COLICO – Entro la metà di dicembre il nuovo Centro di Medicina Generale di Colico sarà inaugurato e aprirà le porte ai cittadini, mettendo a disposizione una serie di servizi sanitari riuniti in un’unica struttura. La sindaca Monica Gilardi annuncia gli ultimi preparativi in corso insieme agli enti sanitari in vista dell’entrata in funzione dell’edificio.

“ATS Brianza e ASST Lecco stanno ultimando l’allestimento di tutti gli spazi, quindi credo che entro la metà di dicembre si potrà aprire la nuova struttura, che sarà operativa in tutti gli ambienti per i quali è stata pensata”, spiega la prima cittadina.

Un passaggio atteso da tempo per Colico, che si prepara così a dotarsi di una sede destinata a riunire diversi servizi sanitari, superando le criticità degli spazi attualmente utilizzati e offrendo ambienti più accessibili e funzionali tanto ai professionisti quanto ai pazienti.

All’interno del Centro troveranno posto quattro medici di medicina generale, un pediatra, il centro prelievi e il servizio veterinario, con due veterinari. A questi si aggiungeranno gli operatori dedicati alle cure domiciliari e alle cure domiciliari palliative, oltre al personale amministrativo e a quello impegnato nelle attività del punto prelievi.

“La struttura nasce per rispondere alle esigenze di un territorio che da anni chiedeva spazi più fruibili e consoni alla tipologia di servizi erogati – sottolinea Gilardi –. Parliamo di un Comune con più di 8 mila abitanti, per il quale ritenevamo doveroso realizzare una struttura nuova, all’altezza delle necessità della popolazione. È un intervento di alto interesse pubblico che questa Amministrazione ha voluto portare avanti proprio per dare una risposta concreta a queste richieste”.

L’opera è stata realizzata attraverso un intervento misto pubblico-privato, un percorso avviato diversi anni fa e passato attraverso diverse fasi progettuali. Già nel 2020, infatti, era stata avanzata la proposta di realizzare un nuovo immobile da destinare agli ambulatori e ai servizi sanitari, poi sviluppata attraverso il partenariato tra pubblico e privato. Nel 2023 era arrivata l’approvazione del secondo lotto, mentre nel corso del 2025 l’Amministrazione aveva annunciato l’avvicinarsi della conclusione dei lavori.

L’investimento complessivo per la realizzazione del nuovo Centro di Medicina ammonta a circa 1,7 milioni di euro, cifra comprensiva delle spese di progettazione, dell’IVA e degli altri costi connessi all’intervento.

Un’opera che porterà benefici anche sul piano economico per le casse comunali. “Con la convenzione sottoscritta, il Comune avrà un’entrata di circa 10 mila euro riconosciuta da ASST, alla quale si aggiungerà il risparmio dei 15 mila euro che finora pagavamo annualmente per l’affitto dei locali del vecchio centro prelievi – spiega Gilardi –. Complessivamente, parliamo di un beneficio economico di circa 26 mila euro per il Comune“.

Il nuovo edificio, di oltre 500 metri quadrati, sorge in via Parravicini, in una posizione centrale e facilmente raggiungibile. Un aspetto sul quale l’Amministrazione ha puntato fin dall’inizio, anche per superare i limiti delle precedenti sistemazioni degli ambulatori.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla possibilità di raggiungere la struttura in automobile. “Davanti al Centro ci saranno più di 30 posti auto, che saranno messi gratuitamente a disposizione degli utenti – precisa la sindaca –. Ogni volta che un cittadino avrà bisogno di usufruire dei servizi sanitari potrà quindi contare anche su parcheggi dedicati, senza dover sostenere costi per la sosta”.

Le modifiche alla struttura e il confronto con la minoranza

L’imminente apertura arriva dopo un periodo segnato da un confronto politico tra l’Amministrazione e i consiglieri di minoranza Silvia Paroli ed Enzo Venini, della lista Più Comunità. Al centro delle contestazioni, in particolare, le modifiche richieste da ATS e ASST a lavori conclusi, con uno stanziamento aggiuntivo di 53.636 euro, e la durata iniziale di un anno dell’accordo con l’ente sanitario.

Secondo la minoranza, gli interventi documentati dagli atti comunali avrebbero comportato rifacimenti più consistenti rispetto a quanto sostenuto dalla maggioranza. Di diverso avviso l’Amministrazione, che ha respinto le critiche, precisando come le modifiche siano state richieste dagli enti sanitari per adeguare ulteriormente gli ambienti alle esigenze dei servizi che vi troveranno posto.

“Gli interventi di cui la minoranza grida allo scandalo sono in realtà opere migliorative richieste da ATS e ASST sulla base delle loro necessità – ribadisce Gilardi –. Parliamo di un incremento di spesa inferiore al 4% rispetto all’importo complessivo dell’intervento. Si tratta, sostanzialmente, di qualche parete in cartongesso abbattuta per rimodulare gli spazi e adattarli meglio alle esigenze di chi poi dovrà utilizzarli”.

La sindaca respinge quindi le contestazioni e invita a considerare il risultato dell’investimento: “Ritengo che queste polemiche siano sterili e inappropriate, forse sollevate proprio in questo momento perché siamo ormai prossimi all’inaugurazione”.

Tra le questioni sollevate da Più Comunità figura anche la possibilità, sostenuta in passato dalla lista, di recuperare una parte delle ex scuole per realizzare una Casa della Comunità. Un’ipotesi rispetto alla quale Gilardi ribadisce la distinzione tra le competenze comunali e quelle regionali.

“È legittimo avere visioni differenti. La minoranza avrebbe preferito una Casa della Comunità nelle vecchie scuole, ma le Case della Comunità rientrano in una programmazione regionale, successivamente declinata nei diversi ambiti territoriali. Noi abbiamo scelto di realizzare un Centro di Medicina Generale perché rispondeva alle necessità concrete del nostro Comune”.