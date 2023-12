Colico. Si chiude ‘Active Senior’: un confronto tra generazioni sul digitale

Quindici anziani hanno partecipato al corso proposto da Auser Leucum

A guidarli nel mondo digitale oltre venti ragazzi dell’Istituto Marco Polo, definiti dal presidente Dossi “il valore aggiunto di questo progetto”

COLICO – Si è concluso il corso ‘Active Senior. Percorso di accompagnamento al digitale’ organizzato da Auser Leucum ODV in co-progettazione con l’ambito Territoriale di Bellano e rivolto alle persone over 65.

Le otto lezioni si sono tenute presso l’Istituto “Marco Polo” di Colico, con il patrocinio del Comune, e hanno visto la partecipazione di 15 anziani. Il corso non è stato solo un’occasione di acquisizione di competenze, l’utilizzo del pc e di strumenti come lo SPID o la CIE per l’accesso alle piattaforme della Pubblica Amministrazione, ma anche un’importante esempio di scambio intergenerazionale.

A sostegno dei formatori Auser hanno partecipato ben 21 ragazzi in PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (alternanza scuola-lavoro). Un’esperienza positiva che ha avuto un ottimo riscontro anche dai partecipanti, che tramite un questionario anonimo hanno valutato l’esperienza interessante e soddisfacente, in grado di migliorare le competenze sui temi trattati.

“Il valore aggiunto di questo progetto – spiega Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco – è il contributo dato dagli studenti all’insegnamento di nozioni fondamentali per gli anziani. Un ribaltamento dei ruoli che rappresenta un importante momento di crescita personale: dal confronto tra generazioni può nascere infatti la consapevolezza del valore del proprio ruolo e della propria responsabilità all’interno della società civile. L’insegnamento delle conoscenze digitali agli anziani – ricorda Dossi – è un tema cruciale, che sta entrando anche nella programmazione sociale degli ambiti territoriali”.