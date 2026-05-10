Colico: un 2025 da record tra eventi sul territorio e successo digitale

La relazione annuale della Pro Loco di Colico APS dipinge il quadro di un territorio vivace

Il portale visitcolico.it è esploso, passando dai 12.000 utenti del 2024 agli oltre 82.000 del 2025

COLICO – ll 2025 per Colico non è stato solo un anno di conferme, ma un vero salto in avanti. La relazione annuale della Pro Loco di Colico APS dipinge il quadro di un territorio vivace, dove la voglia di stare insieme ha fatto da filo conduttore tra le tradizioni di sempre e le novità più apprezzate. La relazione e i relativi dati sono stati esaminati nel corso dell’assemblea della Pro Loco di Colico APS, tenutasi il giorno 28 aprile 2026 presso l’Auditorium M.Ghisla di Colico.

Un anno vissuto intensamente

Il palinsesto ha offerto di tutto: dai tour panoramici del Trenino Turistico che ha fatto scoprire scorci inediti a residenti e turisti, fino alle aperture della Chiesa di San Rocco, un piccolo tesoro della nostra storia. Per i giovani grande successo con la dodicesima edizione di Colico in Cantina a Villatico e In Bocca al Luppolo al PalaLegnone, che hanno richiamato numerosi visitatori da tutto il Lario e dalla Valtellina. Lo Street Food Festival ha invece animato il lungolago, attirando pubblico e creando un’atmosfera vivace. Anche lo sport ha fatto la sua parte, con il successo della prima gara nazionale di nuoto di fondo “Nuota tra le Cantine”, che ha visto oltre 300 atleti sfidarsi nella baia di Piona.

C’è stato spazio per la cultura con il festival “Colico Legge”, che ha portato in piazza storie e nomi importanti, con tanti concerti e iniziative che hanno mostrato la voglia di partecipazione della comunità. I classici, poi, non deludono mai: il Mercatino Hobby, Antiquariato e Vintage è ormai un appuntamento fisso che ogni domenica, da marzo a ottobre, trasforma Piazza Garibaldi in un punto di ritrovo colorato e pieno di vita.

Il successo digitale: visitcolico.it vola

Tutto questo movimento si è riflesso online in modo incredibile. Il portale visitcolico.it è esploso, passando dai 12.000 utenti del 2024 agli oltre 82.000 del 2025, con un balzo del +591%. Con 265.000 pagine viste e un ottimo posizionamento su Google, il sito è diventato la bussola per chi cerca eventi e attrazioni come l’Abbazia di Piona o il Forte Fuentes. Sebbene il pubblico sia in gran parte italiano, cresce l’interesse da USA, Germania, Svizzera e UK, con una particolare accelerazione dal mercato statunitense, sempre più attento alla scoperta autentica del Lago di Como. Il trend non accenna a fermarsi: per il 2026 i dati mostrano già un ulteriore +55% di crescita. Anche nei periodi di maggiore affluenza, Colico si distingue per i suoi ampi spazi aperti, che permettono di vivere lago e natura senza sovraffollamento, qualità molto apprezzata da chi cerca tranquillità. Questo la conferma come meta ideale per vivere pienamente il Lago di Como, tra bellezza, autenticità e vivibilità anche nei momenti di punta.

Verso il futuro

Il 2025 si chiude in bellezza con l’atmosfera magica dei Mercatini di Natale e della Pista di Pattinaggio, oltre al successo dell’iniziativa “Pesca il tuo Natale!”, finanziato da molti negozianti locali. I ringraziamenti per tutto questo vanno ai cittadini colichesi, ai turisti, agli sponsor, alle associazioni, ai commercianti, ai volontari della pro loco e non, alla polizia municipale ed all’amministrazione comunale i quali ognuno per la loro competenza sono sempre disponibili. Colico si riconferma una perla del Lario capace di trasformare ogni evento in un’emozione condivisa e ogni clic in una nuova scoperta del territorio.