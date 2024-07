Colico. Una nuova area sportiva sorgerà in via Cariboni

Un investimento di 850 mila euro che andrà a completare l’offerta sportiva del paese

Pump track, campo da basket e palestra di arrampicata gli elementi che andranno a comporla, insieme a 45 parcheggi

COLICO – Un’area sportiva polifunzionale dotata di un pump track, un campo di street basket e una palestra di arrampicata, fornita di parcheggi. Questa l’importante opera voluta dall‘Amministrazione comunale di Colico che nella seduta dello scorso 28 giugno ha approvato una sostanziosa variazione di bilancio per darne copertura finanziaria.

Sorgerà nella zona finora destinata agli spettacoli viaggianti in via Cariboni. Come detto, sarà composta da un pump track (un circuito di dossi, curve sopraelevate e discese appositamente progettato per essere percorso da biciclette, skate, roller e monopattini), un campo di street basket, una struttura coperta con palestra di arrampicata e circa 45 parcheggi.

“E’ da tempo che l’Amministrazione ha l’intento di realizzare questo intervento e siamo ben felici di poter annunciare, adesso che sono state individuate le necessarie coperture finanziarie, l’avvio dell’iter progettuale – dice l’assessore al Bilancio e Vicesindaco, Davide Ielardi – si tratta di un investimento importante, con un quadro economico di 850 mila euro, che permette di realizzare strutture sempre più richieste dalla cittadinanza, dai giovani e dalle associazioni”.

“L’area interessata – aggiunge l’assessore a Turismo e Commercio, Daniele Bonetti – è attigua ai campi da calcio esistenti, al tennis club e alla scuola vela, verrà così a crearsi un ampio polo sportivo, attrattivo per molte discipline, completando l’offerta degli sport praticabili sul territorio, senza snaturare l’esistente area verde che rimarrà usufruibile dalla collettività”.

“E’ priorità di questa Amministrazione sostenere le attività dedicate ai giovani, creare luoghi dedicati a loro, dove poter praticare sport accattivanti, divertirsi e vivere una sana aggregazione. La scelta delle strutture da realizzare è stata fatta ascoltando proprio le richieste provenienti dai ragazzi, più volte è stato chiesto uno spazio per giocare a basket e pump track stanno riscuotendo molto successo nei paesi vicini al nostro – sottolinea il sindaco, Monica Gilardi – è un progetto che porteremo avanti con molta passione, perché contribuisce a rendere più bella Colico, più attrattiva, più godibile e perché non c’è obiettivo più importante per una Amministrazione che creare i presupposti per una sana crescita delle giovani generazioni”.