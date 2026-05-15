Colle Brianza, finanziamenti dal Gal e dalla Regione per 364mila euro

Dalla Regione 230mila euro per la messa in sicurezza della strada tra Cagliano e Campsirago

Finanziati dal Gal due interventi, ovvero l’acquisto di un mezzo di trasporto per disabili e il completamento del restauro della chiesa di San Bernardo

COLLE BRIANZA – La messa in sicurezza della strada che collega Cagliano a Campsirago, l’acquisto di un automezzo per il trasporto fragili con disabilità e il completamento delle opere di messa in sicurezza e di restauro della ex chiesa di San Bernardo in Campsirago. Sono gli interventi che verranno finanziati grazie ai contributi erogati da Regione Lombardia e Gal Parchi e Valle del Lecchese.

In particolar modo, il Pirellone ha stanziato la cifra di 230.000 euro per lavori di messa in sicurezza della strada Cagliano/Campsirago. “Si tratta di un importante finanziamento che, sommato al contributo di 150.000 euro concesso dal Ministero dei trasporti, consentirà di provvedere al ripristino dei versanti in frana con la ripresa in sicurezza della viabilità” puntualizza la sindaca Tiziana Galbusera. Che aggiunge: “Nei prossimi giorni faremo una valutazione sugli interventi da realizzare con i professionisti incaricati della progettazione, tenuto conto della somma complessiva a disposizione ammontante a circa 430.000 euro comprensiva della dotazione comunale”.

Dal Gal Parchi e Valli del Lecchese sono arrivati invece dei contributi legati a due Bandi specifici a cui l’Amministrazione comunale aveva partecipato.

Si tratta di una somma di 34mila euro destinata all’acquisto di un automezzo

per il trasporto di persone fragili con disabilità e di un contributo di 100.000 euro destinato alla messa in sicurezza e al restauro della ex chiesa di San Bernardo in Campsirago. “Il risanamento del Borgo di Campsirago era tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale – precisa Galbusera -. Con il restauro della ex chiesa va a compimento un progetto ideato con la sottoscrizione del Partenariato Speciale Pubblico Privato che l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto con Scarlattine Progetti per il recupero e la valorizzazione di immobili proprietà comunale da utilizzare a fini sociali/culturali anche per gli abitanti del borgo”.

La sindaca sottolinea l’impegno profuso dalla sua amministrazione comunale per la ricerca di finanziamenti pubblici, presentando progetti concreti, credibili e realizzabili, in modo da gravare il meno possibile sulla finanza locale.

“Un ringraziamento va a Regione Lombardia e al Gal Parchi e Valli del Lecchese per la costante attenzione al nostro territorio, l’apprezzamento delle nostre proposte e, di conseguenza, il sostegno con finanziamenti adeguati alla valorizzazione del bene pubblico”.