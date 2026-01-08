Colle Brianza: grande partecipazione alla tombolata della vigilia dell’Epifania

L’iniziativa, promossa dal gruppo sportivo di Colle Brianza, si è tenuta lunedì 5 gennaio

Ben 200 le persone presenti in oratorio per la tradizionale tombolata della vigilia dell’Epifania

COLLE BRIANZA – Ben 200 persone hanno preso parte, lunedì 5 gennaio, alla tradizionale tombolata della vigilia dell’Epifania organizzata in oratorio dal gruppo sportivo di Colle Brianza in collaborazione con il Comune.

In pochissimo tempo sono andate esaurite le cartelle preparate dai volontari per tentare la fortuna a colpi di numeri.

Ricchissimi e numerosi i premi allestititi per l’evento: centinaia tra terzine, quartine e cinquine e ben 68 le tombole, oltre a premi per le lotterie, per i più piccoli e per i signori e le signore più anziane.

A presentare la serata niente meno che i Re Magi e la Befana in persona che hanno animato la tombolata strappando più di una risata alle persone presenti. Anche il sindaco Tiziana Galbusera ha partecipato all’evento, ringraziando i volontari del gruppo sportivo per le attività proposte sul territorio che consentono ai bambini e ragazzi del territorio di fare sport, divertirsi, crescere e fare gruppo.

Ha poi augurato buon anno a tutti i presenti e si è unita ai ringraziamenti del Gruppo Sportivo nei confronti degli sponsor (persone e attività commerciali) che hanno soddisfatto tutte le richieste.