Competenze digitali a portata di mano negli uffici postali: ecco dove nel Lecchese

Grazie a Regione Lombardia e ARIA S.p.A., attivi corsi per sviluppare competenze su internet, smartphone e servizi online

Presenti all’ufficio postale di Merate e in altri 9 sportelli della provincia di Lecco

MERATE – All’ufficio postale di Merate è ora possibile acquisire e migliorare le competenze digitali grazie a un progetto attivato da Poste Italiane in collaborazione con Regione Lombardia e ARIA S.p.A.. L’iniziativa, che coinvolge 400 uffici postali lombardi, si propone di ridurre il divario tecnologico e accompagnare i cittadini nell’uso consapevole dei servizi online.

In provincia di Lecco, oltre a Merate, sono coinvolti altri 9 uffici postali: Barzanò, Calolziocorte, Casatenovo, Lecco 3, Lecco 8, Lecco Dante, Mandello del Lario, Oggiono e Valmadrera. Da febbraio ad oggi, sono stati erogati più di 750 corsi, circa 230 solo a Merate, con l’obiettivo di favorire un uso autonomo, responsabile e consapevole di PC, smartphone e tablet e incentivare l’accesso ai servizi digitali.

“Si tratta di ‘pillole formative’ dedicate al mondo digitale – commenta Pietro Buonocunto, direttore dell’Ufficio Postale di Merate – Le persone coinvolte apprezzano molto questi corsi mirati su temi come sicurezza digitale, digitalizzazione e utilizzo dei servizi online. In questo modo, i clienti hanno la possibilità di vedere concretamente strumenti e procedure di cui avevano solo sentito parlare. Ribadiamo che Poste sul territorio è sempre presente e rappresenta un punto di contatto accessibile a tutti, senza eccezioni. Questo è il nostro punto di forza e crediamo fermamente in questo ruolo.”

Il servizio è gratuito e rivolto a chi ha necessità di supporto per:

migliorare le competenze di base nell’uso di PC, smartphone e tablet;

effettuare pagamenti digitali;

utilizzare in sicurezza Internet, e-mail e APP;

accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione e gestire identità digitali come SPID.

Le sedi coinvolte sono dotate di tablet e cuffiette audio usa e getta a disposizione della clientela. L’iniziativa rientra nella Misura 1.7.2 del PNRR, dedicata alla facilitazione digitale, confermando il ruolo di Poste Italiane come presidio territoriale e facilitatore dell’innovazione.

Per conoscere i punti di facilitazione digitale attivi e le modalità di accesso al servizio: Poste Italiane – punti di facilitazione digitale.