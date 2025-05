Comunità Democratica: nuovo incontro a Lecco su temi di Cittadinanza e Migrazione

L’incontro è previsto per le 20.45 di Mercoledì 28 Maggio presso la “Casa sul Pozzo”

A intervenire Samuele Molli, Simone Bertolino e Andrea Panizza

LECCO – Dopo l’incontro tenutosi il 23 Maggio a Lariofiere, la Comunità Democratica Lecco organizza la serata “Italiani per scelta, per destino” programmata per Mercoledì 28 Maggio alle 20.45 presso la “Casa sul Pozzo” in Corso Bergamo. L’incontro sarà moderato dal giornalista ed ex-sindaco di Osnago Paolo Brivio e porterà il pubblico a una discussione sui temi di cittadinanza e migrazione.

Samuele Molli, dell’università degli studi di Milano, intratterrà con i presenti un dialogo dal titolo “Il referendum sulla cittadinanza“, mentre Simone Bertolino del Consorzio Consolida e Andrea Panizza di Les Cultures, presenteranno due ricerche sul tema “Giovani migranti nel lecchese: sogni e fatiche“.

La serata presenta quindi dei punti di continuità, anche se non evidentissimi, con le discussioni maturate durante il precedente evento organizzato a Erba, in cui erano intervenuti Graziano Delrio, Patrizia Toia, Fabio Pizzul, il Mons. Bortolo Uberti Prevosto di Lecco e Mons. Mounir Khairallah Vescovo Maronita della Diocesi di Batroun in Libano, intervenuto con alcune puntuali riflessioni sull’attuale situazione in Medio Oriente.