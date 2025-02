Comunità energetiche, quattro incontri nel Meratese con Fondazione Sinergie Cer

Comunità energetiche: incontri a Paderno, Merate, Lomagna e Airuno

L’obiettivo degli incontri è quello di presentare i benefici ambientali, economici e sociali del progetto

MERATE – Comunità energetiche, quattro incontri nel Meratese per presentare la Fondazione Sinergie Cer, nata nell’agosto del 2024 con l’obiettivo di promuovere la produzione e la condivisione di energia rinnovabile, coinvolgendo le amministrazioni locali.

E’ fitto il calendario di appuntamenti stilato dall’ente no profit, a cui hanno aderito all’atto della costituzione 25 Comuni a cui man mano se ne sono aggiunti altri, per incontrare amministratori pubblici, cittadini e anche installatori di impianti e potenziali produttori di energie rinnovabili per presentare lo status quo della situazione e la possibilità di aderire alla comunità energetica, mettendo nero su bianco i benefici ambientali, economici e sociali per tutta la comunità insiti nel progetto.

Si comincia questa sera, martedì 11 febbraio, a Cascina Maria a Paderno d’Adda con la serata che riguarderà anche i Comuni di Robbiate e Verderio uniti in questa iniziativa di promozione della produzione di energie rinnovabili.

Ai saluti del sindaco di Verderio Danilo Villa seguiranno gli approfondimenti affidati a Lucio Brignoli, presidente Fondazione Sinergia Cer e Paolo Brivio, vicepresidente Fondazione Sinergia Cer.

Giovedì 13 febbraio sarà la volta del Comune di Merate con l’incontro in programma in auditorium alle 21 con la presenza del sindaco Mattia Salvioni, del presidente Fondazione Sinergia Cer Lucio Brignoli e dell’esperta dell’università di Bergamo Giovanna Barigozzi, rappresentante del Consiglio di amministrazione Fondazione Sinergia Cer.

Lunedì 17 tappa a Lomagna, per la precisione all’auditorium di via Roma, con l’introduzione affidata alla sindaca Cristina Citterio e gli interventi di Lucio Brignoli, presidente Fondazione Sinergia Cer ed Elisabetta Bani, dell’Università Bergamo, rappresentante del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sinergia Cer.

Infine, venerdì 21 febbraio appuntamento ad Airuno, serata a cui prenderà parte anche Paolo Arrigoni, presidente nazionale Gse, gestore de servizi energetici, affiancandosi ai contributi del sindaco Gianfranco Lavelli e del presidente di Sinergia Cer Brignoli.

Durante tutti gli incontri verranno illustrati i vantaggi dell’adesione alla Cer, sia per i cittadini che per le imprese, con particolare attenzione ai contributi economici, alla riduzione dei costi energetici e alla promozione della sostenibilità.

Non solo. Le serate costituiranno anche un’occasione per approfondire il funzionamento della comunità energetica e per conoscere le modalità di adesione a questa importante iniziativa. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.