Merate: con EUatSchool in visita al Parlamento europeo di Bruxelles

I dodici partecipanti alla trasferta belga hanno partecipato anche alla cerimonia di intitolazione di un edificio a David Maria Sassoli

E’ stato possibile anche partecipare a diversi incontri con rappresentanti tecnici e politici delle commissioni parlamentari

MERATE – Al Parlamento europeo di Bruxelles per partecipare alla cerimonia di intitolazione di un edificio a David Maria Sassoli e conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni e il lavoro svolto dalle commissioni.

Nelle giornate di lunedì 28 e martedì 29 settembre, una delegazione di giovani europeisti del Meratese ha raggiunto la capitale del Belgio nell’ambito delle attività di promozione di EUatSchool, il progetto che negli ultimi tre anni ha promosso numerose attività sul territorio meratese, rivolgendosi in particolare alle classi quarte e quinte del Liceo “M.G. Agnesi” e dell’I.S.S. “Francesco Viganò”.

La delegazione, composta da 12 giovani, era guidata da Francesco Cavenaghi, tra i fondatori e referente del progetto EUatSchool, e da Michele Magrin, anch’egli tra i fondatori e consigliere comunale di Merate. Al viaggio hanno partecipato anche il sindaco di Merate Mattia Salvioni, il presidente della Consulta Giovani di Olgiate Molgora Simone Ghezzi Colombo, Chloe Rossi e Giulia Sannicandro del giornale scolastico “Il Simposio” del Liceo Agnesi, insieme ad altre ragazze e ragazzi che, nel corso degli anni, hanno contribuito con impegno alla realizzazione dell’iniziativa.

Uno dei momenti più significativi della visita è stato la cerimonia di intitolazione di un edificio del Parlamento Europeo a David Maria Sassoli. Gli interventi delle più alte cariche europee e italiane hanno ricordato il valore di una figura capace di rappresentare un’Europa vicina ai cittadini e hanno rafforzato nei partecipanti la convinzione che l’Italia possa contribuire con forza e credibilità al futuro dell’Unione.

La delegazione ha inoltre preso parte a diversi incontri con rappresentanti tecnici e politici delle commissioni parlamentari, avendo così la possibilità di conoscere più da vicino il funzionamento delle istituzioni e la quotidianità del lavoro svolto al loro interno.

Dopo un’ultima edizione che ha coinvolto 300 studenti, prima nei tavoli di lavoro e poi nel

confronto pubblico finale, e che ha ottenuto il Patrocinio della Commissione europea in Italia e l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo, EUatSchool guarda ora al futuro con l’obiettivo di crescere e coinvolgere nuove realtà del casatese e del lecchese.

“Torniamo da queste giornate ancora più convinti che l’Unione Europea non sia un incidente della storia, ma una dimensione politica concreta, nella quale credere e per la quale impegnarsi” sottolineano i partecipanti.