Con “Mandello Sicura” rafforzata la sicurezza per l’estate: più agenti, controlli serali e alcol test

Potenziato il presidio del territorio per tutta la stagione estiva: maggiore vigilanza nelle aree più frequentate e nelle frazioni

In servizio anche agenti provenienti da altri Comandi, verifiche su monopattini, assicurazioni, revisioni e guida in stato di ebbrezza. In autunno in arrivo il Controllo di Vicinato

MANDELLO – Più agenti in servizio, pattuglie potenziate, controlli serali, verifiche sulla sicurezza stradale e un coinvolgimento sempre più diretto dei cittadini. L’Amministrazione comunale di Mandello rilancia il piano estivo “Mandello Sicura”, un insieme di interventi che accompagnerà l’intera stagione con l’obiettivo di rafforzare il presidio del territorio e garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti.

Per raggiungere questo obiettivo è già stata attivata una convenzione con altri Comandi di Polizia Locale, che permetterà di impiegare agenti esterni a supporto del personale mandellese.

“Garantiremo turni con almeno quattro agenti, così da avere due pattuglie operative, oppure una pattuglia con tre o quattro operatori. Avremo inoltre la disponibilità anche per i servizi del sabato e della domenica grazie ad agenti provenienti da Lecco, Olginate, Erba e altri Comuni, impiegati al di fuori del loro normale orario di lavoro”, spiega il sindaco Riccardo Fasoli.

L’obiettivo è assicurare una presenza più capillare durante la settimana e intensificare i controlli nei fine settimana, quando il territorio registra il maggior afflusso di persone. Previsti servizi serali dedicati al controllo del territorio e delle attività commerciali. Le verifiche non riguarderanno soltanto l’area dei giardini a lago, tradizionale punto di ritrovo durante l’estate, ma interesseranno anche le zone periferiche, i parchi pubblici, le aree gioco e le frazioni, con l’obiettivo di garantire una presenza diffusa su tutto il territorio comunale.

“Mandello Sicura era nata in risposta alle problematiche dei furti, ma abbiamo deciso di mantenerla attiva perché i controlli serali sono utili anche per monitorare situazioni legate agli schiamazzi, ai motorini e a tutti quei comportamenti che periodicamente richiedono verifiche”, sottolinea Fasoli.

Il piano prevede anche un’intensificazione dei controlli dedicati alla sicurezza stradale. Gli agenti verificheranno il rispetto degli obblighi assicurativi, la regolarità delle revisioni dei veicoli e la corretta circolazione dei monopattini elettrici. Proprio su questi ultimi l’Amministrazione ricorda che dal 16 luglio entrerà in vigore l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile, come previsto dalla normativa nazionale.

Saranno inoltre effettuati controlli con etilometro per prevenire la guida in stato di ebbrezza, oltre a servizi di vigilanza nelle frazioni, così da garantire una presenza costante su tutto il territorio comunale.

Verso il Controllo di Vicinato con il coinvolgimento dei cittadini

Accanto all’attività delle forze dell’ordine, il Comune punta anche sulla partecipazione della comunità. L’Amministrazione invita infatti tutti i cittadini a segnalare al Comando di Polizia Locale eventuali situazioni sospette o elementi di preoccupazione, ribadendo come la collaborazione tra istituzioni e cittadini rappresenti uno strumento fondamentale per la tutela della sicurezza.

Proprio da questa partecipazione potrebbe nascere il futuro Controllo di Vicinato. “Nel mentre stiamo cercando di capire come valorizzare anche alcune esperienze spontanee nate tra cittadini di Mandello. Abbiamo intercettato un gruppo di persone che aveva creato una rete per scambiarsi informazioni e sorvegliare i propri figli nell’area lago. Vorremmo cercare di incanalare questa disponibilità in un servizio di volontariato civico a supporto del controllo nell’area lago. Parallelamente stiamo lavorando con la Prefettura per il Controllo di Vicinato e contiamo di sviluppare il progetto nel corso dell’autunno”, conclude il sindaco.

Con il piano “Mandello Sicura”, l’Amministrazione conferma dunque la volontà di affrontare la stagione estiva con un dispositivo rafforzato, puntando contemporaneamente sul potenziamento della Polizia Locale, sulla prevenzione e sulla collaborazione attiva della comunità.