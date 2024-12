Con “Natale a Casate” un ricco programma di iniziative per grandi e piccini

Un cartellone ricco di attività per le imminenti festività natalizie

Con Natale a Casate spazio a bambini, giovani e adulti con un carnet di proposte interessante

CASATENOVO – Un cartellone di attività ricco di iniziative culturali, ricreative e di socialità tra concerti, mostre, letture, spettacoli, feste, conferenze. E’ Natale a Casate, rassegna promossa dall’Amministrazione comunale per conto dell’assessora alle Politiche culturali, Biblioteca, Pace e Cooperazione Gaia Maria Giulia Riva e dalle associazioni del territorio, dedicate a bambini, giovani e adulti.

Proseguono infatti le attività della biblioteca, con i gruppi di lettura per adulti, il corso di

formazione per la lettura ad alta voce e le letture per bambini. A queste ultime, che saranno per tutto il mese a tema natalizio, si aggiungeranno anche i due spettacoli dedicati a bambini e famiglie “Un ricordo di Natale” e “I segreti di Babbo Natale”.

Spazio poi alla musica con il concerto “Aspettando il Natale” a cura del Coro Polifonico Santa Felicita (7 dicembre ore 20:45), storica formazione corale casatese legata alla parrocchia San Giorgio e diretta dal Maestro Walter Mauri, che ci accompagnerà in un raffinato percorso dedicato alla musica sacra del secondo Ottocento e brani della tradizione natalizia. Il coro quest’anno vedrà la presenza della tromba di Stefano Casiraghi e di una ventina di studenti del Liceo “G.B. Grassi” di Lecco coinvolti nel progetto Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

La musica accompagnerà anche la cerimonia di consegna del Premio per la pace 2024 (8 dicembre alle 21), istituito dai Comuni di Casatenovo, Sirtori e Lomagna, in collaborazione con il Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli, in memoria di Graziella Fumagalli, Madre Erminia Cazzaniga, Suor Luisa Dell’Orto, per valorizzare le esperienze di solidarietà e fratellanza realizzate nell’ambito della cooperazione internazionale. In quest’occasione il Coro milanese Cantosospeso proporrà il concerto “Canti di pace in tempi di guerra”, nel corso del quale verranno premiate Maria Carla Ara (Calolziocorte), Suor Flora Galbusera (Casatenovo), Dott.ssa Maria Teresa Reale (Casatenovo).

L’8 dicembre si terrà anche “Il Mercatino sotto l’albero” allestito presso la Fiera di Rogoredo dall’Associazione Il Trifoglio, mentre presso la Chiesina di San Rocco avrà luogo l’inaugurazione della mostra di sculture e presepi di robinia creati da Antonio Alberico Fumagalli, che resterà aperta per tutti i weekend e le festività fino al 6 gennaio.

E poi ancora, nei giorni seguenti, il Natale di solidarietà realizzato da varie Associazioni casatesi, La magia del Natale preparata dall’Associazione La Colombina con cucina aperta tutto il giorno e letture per i più piccoli, la Grande Tombolata di Natale dell’Associazione Amici di Villa Farina, la conferenza “Maria Gaetana Agnesi: l’avversiera” proposta dall’Università per Tutte le Età.

Chiude il calendario delle iniziative XMAS PARTY, la festa di Natale per tutti i giovani del paese organizzata dalle Politiche giovanili del Comune di Casatenovo (22 dicembre alle 17), durante la quale verranno illustrate le nuove progettualità.