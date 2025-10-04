Con Olgiate cambia passo arriva lo Swap Party nel nome del riuso

L’iniziativa si terrà domenica 12 ottobre nella palazzina dell’ex Asl di via Canova

A impreziosire lo swap party diversi workshop dedicati al concetto di riuso, riciclo e sostenibilità ambientale

OLGIATE MOLGORA – Promuovere il concetto di riuso e riciclo partendo da un’iniziativa bella, originale e che vuole anche creare aggregazione. Il gruppo consiliare Olgiate cambia passo, guidato da Stefano Golfari, esce dall’aula consiliare proponendo un evento aperto al pubblico promosso nel nome della sostenibilità ambientale. L’appuntamento è per domenica prossima, 12 ottobre, dalle 10 alle 18 nell’ex palazzina dell’Asl in via Canova 2, all’angolo con viale Sommi Picenardi. Qui, al primo piano della struttura comunale, si terrà il primo Swap Party olgiatese, iniziativa che punta a far girare la moda in maniera sostenibile rinnovando il proprio guardaroba senza cedere alle lusinghe del fast fashion.

Partecipare è semplice: basterà portare degli abiti puliti e in buono stato (non saranno ammessi abiti per bambini, intimo e scarpe) che non piacciono più ricevendo così dei gettoni (token) che permetteranno l’acquisto di ciò che più piace tra i capi esposti. Gli abiti potranno essere consegnati anche l’11 ottobre dalle 17.15 alle 20. Qualora non si avessero degli abiti da portare e si venisse folgorati da un capo, si potrà acquistare un gettone al costo di 1 euro comprando così il vestito desiderato. A fine giornata si potranno riprendere i capi non scambiati, oppure destinarli in beneficienza.

“Il nostro obiettivo non è quello di dare vita a un mercatino dei vestiti usati” ha precisato Lara Ghibello, tra le promotrici della manifestazione. “Il nostro intento è quello di promuovere consapevolezza sull’atteggiamento che abbiamo quando acquistiamo vestiti. Quello che ci muove è il tema dell’utilizzo delle risorse, che non vanno sprecate anche nel settore della moda. Vogliamo passare il concetto che anche l’acquisto di una semplice maglietta ha un peso ambientale enorme e un grande impatto sull’economia globale”.

Non a caso, lo Swap Party sarà impreziosito da una serie di workshop dedicati alla sostenibilità ambientale in programma dalle 11 all 16.30. Gabriella Consonni, docente all’università degli Studi di Milano, si occuperà di un approfondimento sul tema del riuso nel settore della produzione agraria. “Spiegherò come dal recupero di residui di mais lombardo è possibile sviluppare nuovi alimenti” ha precisato quest’ultima, sottolineando che si tratterà di una breve illustrazione con ampio spazio alle domande e alle interazioni dei partecipanti. All’iniziativa prenderà parte anche Aracne Sartoria sociale: gli operatori della nuova realtà operativa da qualche mese a Costa Masnaga, gestita dalla cooperativa Paso, metteranno in mostra come da materiali tessili scartati sia possibile realizzare un nuovo brand, trasformando vecchi jeans ormai sgualciti.

Da non perdere poi il video di Francesco Meregalli dedicato al fast fashion e al business prodotto ai danni dell’ambiente. Per finire, dalle 17 alle 18, Mara Marsegaglia, esperta in erbe spontanee, parlerà di come sia possibile realizzare delle ottime tisane con le erbe che crescono liberamente nei campi.

“Questo evento vuole essere il primo di una serie di proposte per sensibilizzare la cittadinanza sui temi socio ambientali” conclude Golfari lanciando anche lo slogan dell’Olgiate a impatto zero per ribadire l’importanza di ridurre il consumo di risorse naturali per la tutela del pianeta e delle nuove generazioni.