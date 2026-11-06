Conclusa Orientalamente 2026: oltre 400 partecipanti agli incontri per scegliere la scuola superiore

Ultime due tappe di Merate e Barzio per l’edizione 2026 di Orientalamente

La rassegna è promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e l’Istituto Falcone Borsellino

MERATE – Oltre 400 partecipanti tra studenti e genitori, quattro incontri distribuiti sul territorio provinciale e un obiettivo comune: aiutare i ragazzi e le loro famiglie ad affrontare con maggiore consapevolezza la scelta della scuola superiore. Si è conclusa con le ultime due tappe di Merate e Barzio l’edizione 2026 di Orientalamente, la rassegna promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e l’Istituto Falcone Borsellino.

Dopo gli appuntamenti di Lecco e Colico, il ciclo di incontri ha fatto tappa giovedì 22 ottobre all’Istituto Viganò di Merate e martedì 27 ottobre nella sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera a Barzio. Un percorso gratuito che ha registrato una partecipazione significativa, confermando l’interesse delle famiglie per un momento delicato come quello del passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alle superiori.

Le serate hanno offerto indicazioni e strumenti per orientarsi tra i diversi percorsi formativi, mettendo a confronto il punto di vista educativo, le opportunità scolastiche e le prospettive del mondo del lavoro.

Tra i relatori Anna Colombo, pedagogista clinico Anpec, che ha approfondito il ruolo degli adulti nell’accompagnamento dei ragazzi, sottolineando l’importanza di sostenerli nelle loro scelte senza sostituirsi a loro. Raffaele Cesana, funzionario e referente per l’orientamento dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, ha invece illustrato l’offerta formativa provinciale, soffermandosi anche sulle novità del sistema scolastico, dalla nuova denominazione dei percorsi liceali al modello 4+2 della filiera tecnologica e professionale.

Spazio anche al rapporto tra formazione e occupazione, con gli interventi di imprenditori del territorio e degli esperti del Centro per l’impiego e del Collocamento mirato della Provincia di Lecco, che hanno presentato le competenze maggiormente richieste dalle imprese locali.

L’obiettivo è stato quello di andare oltre la semplice panoramica degli indirizzi scolastici, offrendo a studenti e famiglie elementi utili per valutare le opportunità formative e professionali presenti sul territorio. Una scelta che mette in relazione attitudini personali, interessi e prospettive future.