Concorso Brianza Danza Festival di Mandello, vince ‘Il Cervo Fiorito’

180 candidati suddivisi negli stili di danza classica e neoclassica, moderna, contemporanea e composizione coreografica

Assegnate borse di studio di alta formazione per l’Italia e per l’estero

MANDELLO – Il concorso internazionale di danza “Brianza Danza Festival” decima Edizione si è svolto a Mandello del Lario domenica 18 febbraio 2024 con il Patronato di Regione Lombardia, ed il Patrocinio di ACSI Lucca.

Il concorso ha visto la partecipazione di ben 180 candidati provenienti da varie parti del nord Italia suddivisi nelle categorie Baby, Teens, Juniores e Seniores negli stili di danza classica e neoclassica, moderna, contemporanea e composizione coreografica in cui hanno trovato espressione stili differenti tra cui coreografie a tema sociale.

Solisti, duetti e gruppi si sono avvicendati sul palcoscenico allestito all’interno del palazzetto dello sport della Polisportiva di Mandello portando in scena allievi e giovani di talento in un programma coreografico vario e molto nutrito.

La gara è stata presieduta da una giuria di grande qualità. Monica Perego già Prima Ballerina dell’English National Ballet, artista internazionale e oggi Maestra in diverse realtà professionali, Antonio Fini già Primo Ballerino della Michael Meo Dance Company, Maestro Internazionale, creatore di importanti eventi internazionali e negli Usa, talent scout per importantissime e storiche realtà professionali della modern dance americana ed infine giudice di “Ballando on the road“, trasmissione Rai di Milly Carlucci e Ramon Agnelli. E’ un giovane talentuoso ballerino professionista finalista della scorsa edizione di “Amici” su Canale 5.

L’Amministrazione Comunale anche quest’anno ha voluto dedicare ed assegnare il premio speciale “Comune di Mandello” grazie alla partecipazione dell’Assessore alla Cultura Doriana Pachera e all’Assessore allo Sport Sergio Gatti che hanno presenziato all’intero svolgimento della gara apprezzando molto tutti i partecipanti.

A fine gara il premio “Comune di Mandello” è stato assegnato alla coreografia “Il Cervo ferito” eseguita dagli allievi del Liceo Coreutico P. Bausch di Busto Arsizio.

Sono state assegnate borse di studio di alta formazione per l’Italia e per l’estero ai vincitori nelle varie categorie e vedranno giovano talenti poter usufruire della possibilità di entrare nel mondo professionale all’estero come in Germania e a New York. Alcune borse di studio sono state assegnate per lo Stage estivo di Mandello che si terrà dall’1 al 6 luglio e organizzato da Brianza Danza Festival.

La mattina si è svolta una masterclass con il Primo Ballerino del Teatro alla Scala Antonino Sutera oggi anche Maitre de Ballet del Corpo di balle del Teatro alla Scala che ha coinvolto ragazzi partecipanti al concorso e altri che sono venuti appositamente per questa importante occasione di studio riempiendo con un gran numero di partecipanti la lezione.

“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale che da dieci anni ci accoglie nelle sue strutture e appoggia il progetto artistico e Culturale onorandoci della partecipazione ai nostri eventi anche con la creazione di un premio speciale, ringrazia anche la Polisportiva di Mandello per l’accoglienza che ci riserva da tanti anni, e ora lavoriamo per il progetto estivo dall’1 al 6 luglio prossimo dove accoglieremo insegnanti di altissimo profilo come sempre per poter offrire a tanti appassionati di danza uno stage estivo ai massimi livelli qualitativi ed organizzativi. L’augurio che ci facciamo è di poter accogliere tanti ragazzi e tante nuove scuole ed insegnanti perché possano conoscere la nostra realtà e possiamo offrire a qualche giovane ballerino o ballerina una concreta opportunità di fare del proprio sogno una realtà! Questa è la “mission” di Brianza Danza Festival!” commentano gli organizzatori di Brianza Danza Festival, Gemma, Marta Della Torre e Laura Caccialanza.