Confesercenti Lombardia rinnova la Giunta regionale: Antonio Terzi vicepresidente vicario

Dopo l’elezione della presidente Barbara Quaresmini, definita la squadra che guiderà l’associazione nel mandato 2026-2030

L’obiettivo è rafforzare la rappresentanza delle piccole e medie imprese lombarde

LECCO – Confesercenti Lombardia completa il rinnovo della propria governance e avvia ufficialmente il mandato 2026-2030. Dopo l’elezione di Barbara Quaresmini alla presidenza, avvenuta durante l’assemblea dello scorso 18 giugno, la Presidenza regionale, riunita a Milano, ha definito la composizione della nuova Giunta.

Tra le nomine spicca quella di Antonio Terzi, designato vicepresidente vicario, mentre Andrea Painini assume l’incarico di vicepresidente. Sul fronte organizzativo viene confermata la direzione regionale affidata a Filippo Caselli, che sarà affiancato da Stefano Boni, nominato vicedirettore regionale.

Entrano inoltre a far parte della Giunta i componenti della Presidenza Davide Guerra, Leda Canfarelli, Rosita De Fino, Andrea Mattia Maggioni e Franco Sacco, in rappresentanza dei diversi territori e dei principali comparti economici presenti all’interno dell’associazione.

“La squadra varata rappresenta un equilibrio strategico tra competenze tecniche, esperienza associativa e radicamento nei territori”, ha dichiarato la presidente Barbara Quaresmini, sottolineando come le imprese lombarde siano chiamate ad affrontare sfide sempre più complesse, dalla tutela del commercio di vicinato rispetto alla crescita dei grandi poli commerciali e dell’e-commerce, fino alla transizione digitale e al ricambio generazionale.

Secondo la presidente, Confesercenti Lombardia intende rafforzare il proprio ruolo di interlocutore nei confronti di Regione Lombardia, rappresentando in modo unitario le esigenze delle piccole e medie imprese e dei territori e contribuendo alla definizione di politiche condivise per sostenere la competitività del sistema economico regionale.

Con il rinnovo degli organi dirigenti prende così il via il nuovo quadriennio dell’associazione, che punta a consolidare la rappresentanza delle PMI lombarde e a valorizzare il ruolo delle economie locali in una fase di profonda trasformazione del commercio e dei servizi.