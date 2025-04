Consonno. Divieto della proprietà, cancellati tutti gli eventi a partire dalla Pasquetta

Associazione SbandaBrianza e comune di Olginate spiegano la situazione

“Abbiamo provato in ogni modo ad evitare questo epilogo, ma non possiamo che prendere atto della decisione della proprietà”

OLGINATE – Con enorme dispiacere l’associazione SbandaBrianza e il comune di Olginate sono stati costretti ad annunciare la cancellazione dell’evento “Pasquetta a Consonno” in programma lunedì 21 aprile.

“La decisione di annullare l’evento è stata presa in accordo tra l’associazione organizzatrice SbandaBrianza Asd e il Comune di Olginate quale inevitabile conseguenza del divieto opposto dalla società Immobiliare Consonno Brianza s.a.s., proprietaria di gran parte dell’area, di svolgere qualsiasi tipo di manifestazione nella loro proprietà”.

Gli Amici di Consonno e SbandaBrianza, negli anni, hanno reso particolarmente vitale questa storica frazione grazie all’organizzazione di eventi di intrattenimento per giovani e famiglie e con la proposta di attività sportive di longboard e skateboard.

“In tutto questo i volontari, con la collaborazione anche talvolta di altre associazioni locali, si prendono cura da anni in maniera straordinaria e lodevole di questo territorio. Un territorio difficile, sia per l’evidente stato in cui si trova, sia per il continuo rischio di vandalismi e raduni non controllati a cui un luogo così particolare è evidentemente esposto e come già successo con il rave del luglio 2007, quando Consonno era senza presidio. Dal 2007, le associazioni hanno tenuto e tengono l’area pulita e controllata, aiutando anche l’amministrazione ad evitare situazioni spiacevoli che un totale abbandono del territorio inevitabilmente provocherebbe”.

Gli eventi sino ad oggi realizzati sono stati caratterizzati da un’organizzazione impeccabile e precisa e mai si sono verificati problemi di nessun tipo. Per il 2025, l’evento di Pasquetta avrebbe rappresentato l’apertura di una stagione ricca di eventi e proposte molto interessanti.

“Purtroppo ci vediamo costretti a sottostare alla volontà della proprietà. Dato anche il pochissimo preavviso, la festa di Pasquetta viene annullata in toto, mentre per le manifestazioni successive, già annunciate e in corso di organizzazione, stiamo cercando delle soluzioni alternative, rivedendo in tutto o in parte le location. Abbiamo provato in ogni modo ad evitare questo epilogo, ma attualmente non possiamo che prendere atto della decisione della proprietà che, nella sua libera determinazione ed esercizio del suo legittimo diritto, ha deciso di non permettere di organizzare nulla nella magica Città fantasma; ogni violazione di tale decisione ci mette di fronte al rischio di spiacevoli conseguenze sia economiche che legali che nessuno vuole, né l’associazione SbandaBrianza né il Comune”.

Il sindaco Marco Passoni, la Giunta Comunale e l’associazione SbandaBrianza presieduta da Matteo Dell’Orto invitiamo tutte le associazioni, i cittadini e tutti coloro che hanno caro questo territorio “a dimostrare la propria solidarietà ai volontari di SbandaBrianza sostenendo le iniziative che in qualche modo, con l’appoggio dell’amministrazione comunale, cercheremo di portare avanti, senza abbandonare il sogno di tornare a Consonno, con il benestare della proprietà”.