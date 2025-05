Contro il Tabacco: gli eventi organizzati dalle istituzioni sanitarie del territorio

Il 31 Maggio è la “Giornata Mondiale Senza Tabacco” istituita dall’OMS

Il fumo causa 8 milioni di morti all’anno ed è la prima causa di malattia prevenibile in Italia

LECCO – Globalmente 8 milioni di persone ogni anno muoiono a causa del tabacco, in Italia il tabagismo è la prima causa, ancora oggi, di malattia e morte prevenibile e il degrado ambientale causato dall’abbandono di mozziconi di sigaretta danneggia ulteriormente la salute umana. Questi sono alcuni dei motivi per cui il 31 Maggio di ogni anno di celebra la Giornata Mondiale Senza Tabacco: un evento istituito dall’OMS con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni legati al consumo di tabacco e promuovere politiche efficaci per contrastarne l’uso.

In occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco 2025, il cui tema è “Smascherare l’attrattiva: esporre le tattiche dell’industria sui prodotti a base di tabacco e nicotina”, ATS Brianza, IRCCS San Gerardo dei Tintori, ASST Brianza e ASST Lecco faranno squadra per attivare diverse iniziative di sensibilizzazione sul tema. L’obiettivo è di far luce sulle strategie utilizzate dalle industrie del tabacco e della nicotina per rendere i loro prodotti attraenti al pubblico più giovane. Svelare e denunciare queste strategie è fondamentale per contrastare la promozione della dipendenza, rafforzare gli interventi di prevenzione e riduzione della domanda, e tutelare la salute pubblica nel lungo periodo.

ASST Brianza organizza due incontri rivolti ai fumatori e ai loro familiari il 3 e 4 giugno, dalle ore 9.00 alle 12.00, presso la Casa di Comunità in via Solferino n. 16 a Monza. Durante queste mattinate, gli operatori del NOA (Nucleo Operativo Alcologia e Nuove Dipendenze) saranno a disposizione per fornire informazioni, consigli utili ed effettuare misurazioni, in un contesto dedicato all’ascolto e alla sensibilizzazione sui temi del fumo e delle nuove dipendenze. ASST Lecco propone una serie di appuntamenti sul territorio per promuovere la consapevolezza dei rischi legati ai prodotti a base di tabacco, organizzati dal Centro Antifumo della SC Rete Dipendenze. Le attività si svolgeranno tra il 22 maggio e il 10 giugno in diverse sedi: Casatenovo, Calolziocorte, Olgiate Molgora, Lecco, Merate, Oggiono, Introbio e Bellano. Durante questi incontri sarà possibile partecipare a colloqui informativi, ricevere una valutazione sul consumo di tabacco tramite la misurazione del monossido di carbonio, usufruire di un counselling breve e ottenere informazioni dettagliate sui servizi del Centro Antifumo. L’accesso è libero e senza necessità di prenotazione. IRCCS San Gerardo contribuirà alla sensibilizzazione attraverso la realizzazione e la diffusione di due video informativi con la partecipazione del prof. Fabrizio Luppi, Direttore della Pneumologia, e del prof. Francesco Petrella, Direttore della Chirurgia Toracica, focalizzati sui danni provocati dal fumo.

Tutte le informazioni alla pagina